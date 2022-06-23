Tatar, tekrar yangın bölgesine gidiyor

Mersinlik bölgesinde Salı günü öğle saatlerinden beri devam eden yangın henüz kontrol altına alınamadı.

TAK muhabirinin İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’dan aldığı bilgiye göre, saat 19.30 itibarıyla havadan müdahalenin durduğu yangında karadan müdahale devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle doğu yönünde, Mersinlik köyü yakınlarındaki alevler şiddetlendi. Mersinlik’e 2 buçuk kilometre uzaklıkta devam eden yangın nedeniyle köylülere tedbirli olmaları uyarısı yapıldı ancak şu anda herhangi bir tahliye kararı bulunmuyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca bölgede bulunuyor.