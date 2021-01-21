Tatar: Tüm halkımızı geçmiş olsun dileklerimi sunarım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs’ta bugün yaşanan deprem ile ilgili mesaj yayınladı. Deprem nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğuna dikkat çeken Tatar, devletin tüm birimleriyle olası afetlere karşı hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:

Bugün saat 16.27’de meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem ülkemizin birçok yerleşim yerinde hissedilmiştir.

Herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Devletimiz tüm birimleriyle birlikte olası afetlere karşı her zaman hazırdır. Halkımız müsterih olsun.