Tatar: “Tüm UBP’lilerin desteğine ihtiyacım var, tek başıma kazanabileceğim bir şey yok”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklama yapan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, 3 aydır toplanamadıklarını hatırlatarak, “Sosyal medyadan iletişimi devam ettirdik, bugün de uzun beklemeden sonra buluşalım değerlendirme yapalım diye toplandık” ifadelerini kullandı.

“NORMALLEŞME SÜRECİ İÇERİSİNDE, BİRTAKIM ADIMLARIN ARİFESİNDEYİZ”

Olağanüstü durumlardan geçtiğimizi anımsatan Ersin Tatar, “Kornavirüs dolayısıyla kendi imkanlarımız ve sağlık sistemindeki eksiklikler nedeniyle sancılı günler geçirdik, ama hükümetin kararları halkın desteği, sağlık çalışanlarının gayretleri ile hafif atlattık. Şu anda normalleşme süreci içerisinde, birtakım adımların arifesindeyiz” şeklinde konuştu.

“NE GİBİ KRİTERLERE GÖRE ADIM ATACAĞIMIZI DEĞERLENDİRİYORUZ”

Bir ada ülkesi olduğumuzu, insanların gelme gitme ihtiyaçlarından dolayı dışa açılmak durumunda olunduğunu anlatan Tatar, “Ancak bunları değerlendirirken çok dikkatli olmalıyız. Şu ana kadar süreci iyi yönettik, şimdi de ne gibi kriterlere göre adım atacağımızı değerlendiriyoruz, bilim kurullarının kararlarına dikkat ediyoruz” dedi.

“YAVAŞ YAVAŞ VE YAPILACAK TESTLERİN KAPASİTESİNE GÖRE ÇALIŞMALAR YAPILACAK”

Tüm kurumların tavsiyelerini değerlendirmek ve ona göre adım atmak durumunda olduklarını, Güney’de çalışanların sıkıntısının aşılması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Ersin Tatar, “Karantina olayının ortadan kaldırılması ve normalleşme sürecine yönelik adım atılması sürecindeyiz. Yavaş yavaş ve yapılacak testlerin kapasitesine göre açılıma yönelik çalışmalar yapılacak” ifadelerini kullandı.

“KKTC’NİN BAŞARISINDAN DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BAHSEDİLDİ”

İlk önce sağlık dediklerini, çok da doğru yaptıklarını, her şeyden önce sağlık geldiğini belirten Tatar, “Bu başarılar, KKTC’nin sesinin dünyaya doğru şekilde duyurulması için vesile oldu. KKTC’nin başarısından dünyanın çeşitli yerlerinden bahsedildi. Dolayısıyla bunların KKTC için artıları oldu” değerlendirmesini yaptı.

“BUNUN BİR DE EKONOMİK BOYUTU VAR”

Bu süreç tamamlandıktan sonra, algı olarak KKTC’yi çok sayıda yabancının seçeceği yönünde algı oluştuğunun altını çizen Ersin Tatar, “Bunun bir de ekonomik boyutu var. Sıkıntıların aşılması için doğru adımlar atılıyor” şeklinde konuştu.

“EKONOMİK FAALİYETLERİN ESKİYE DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUM”

Herkesin elini taşın altına elini koymak suretiyle ciddi fedakarlıklar yapıldığından, bu aşamaya geldikten sonra ve temaslardan sonra Türkiye ile imzalanan protokolden dolayı ekonomimize güven verdiğinden söz eden Tatar, “Bu güven ortamında yapacağımız çalışmalarla ekonomik faaliyetlerin eskiye döneceğimize inanıyorum. Doğru ortam yaratılmazsa ekonomi baş aşağı gider, dolayısıyla doğru adımlar ile ülkemizi bir noktaya getirdik. Bunun gururu içerisindeyiz” dedi.

“TÜM UBP’LİLERİN DESTEĞİNE İHTİYACIM VAR, TEK BAŞIMA KAZANABİLECEĞİM BİR ŞEY YOK”

Ersin Tatar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu yapıyı, özellikle böyle kritik dönemde ayakta tutmak cesaret ve kararlılık ister. Bunlar UBP gibi güçlü bir partinin yapması gerekenlerdir.

Maraş meselesinde, yasal zeminde çalışmalar için adım atmaya devam ediyoruz. Maraş ile ilgili çalışmalar zamanı geldiğinde alınacak.

Cumhurbaşkanlığı makamının kazanılması için UBP olarak o makamı kazanmamız partimize güç katacak.

Tüm UBP’lilerin desteğine ihtiyacım var, tek başıma kazanabileceğim bir şey yok. Bu saatten sonra daha disiplinli olarak çalışma yürütebilmek için hep birlikte çalışmamız gerekir”

KAYNAK : KIBRIS POSTASI