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Tatar: Tüm zorlukları dayanışmayla aşacağız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halkın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı; sağlık, mutluluk ve esenlik diledi.

08 Temmuz 2022 Cuma 16:13
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Tatar: Tüm zorlukları dayanışmayla aşacağız
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Tatar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Vatanımız yaptığımız bu topraklarda, 1571 yılından beridir Kurban Bayramı’nı, her sene çok daha büyük bir inançla kutluyoruz” dedi.

Huzurun, dayanışmanın, sevgi ve barışın en önemli nişanesi olan bayram vesilesiyle, tüm dünyada savaşların, adaletsizliğin, sömürünün, yoksulluğun, istikrarsızlığın ve her türlü şiddetin sona ermesini temenni eden Tatar, İslam aleminde bayramların, aynı zamanda dargınlığın, küskünlüğün sona erdiği, şefkat ve merhamet duygularının idrak edildiği günler olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bayram mesajında şunları kaydetti:

“Bayramların özünde yatan sevgi, affetme, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma gibi insani değerlere daha fazla sahip çıkarak, bizi biz yapan manevi değerleri bizden sonraki nesillere aktarmanın en asli görevimiz olduğunun bilinciyle, bu manevi hasletleri gelecek kuşaklara aktaracağımıza olan inancımın altını çizmekte fayda görüyorum.

Birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının en üst mertebede yaşandığı bu müstesna günde, küskünlerin barışarak huzura ulaşmalarını, sağlık problemi yaşayan kardeşlerimizin sağlıklarına kavuşmasını da en içten duygularımla diliyorum.

Adalet, sevgi ve dayanışmanın en yüksek düzeyde idrak edildiği anlamlı günde, geleceğe umutla bakılması takdirinde, tüm zorlukların ve sıkıntıların dayanışmayla ve sorumlulukla aşılacağına olan inancımı vurgulamak istiyorum.

Tarih boyunca, her türlü zorlukların üstesinden büyük bir başarıyla gelen Kıbrıs Türkü, son olarak, 2019 yılından beridir dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisinin en etkili olduğu günleri de toplumsal dayanışma örneği sergileyerek en az hasarla atlatmayı başarmıştır.

Bugün küresel ölçekte yaşanmakta olan ekonomik sorunlar ve buna bağlı sıkıntıların ivedilikle aşılması için devletimizin gereken adımları atmakta imtina etmeyeceğini de bu vesileyle belirtmek istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nı idrak ederken halkımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlar; sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.”

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