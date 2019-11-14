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Tatar, TÜMBİFED ve Türkiye Harp Malulü Derneği'ni kabul etti

14 Kasım 2019 Perşembe 19:20
Tatar, TÜMBİFED ve Türkiye Harp Malulü Derneği'ni kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonunda yer alan kabullerde Tatar, TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge ve Türkiye Harp Malulü Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ile görüştü.

TÜMBİFED Genel Başkanı Bilge, KKTC'nin  güzel ve anlamlı gününde Kıbrıs Türk halkının halkı gururunu hep birlikte paylaştıklarını vurguladı.

Başbakan Tatar da, KKTC'nin kuruluşundan bugüne geçen 36 yılın uzun bir süre olduğunu ve KKTC'nin bu süreçte geliştiğini ve bölgede önemli bir devlet konumuna geldiğini söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı ve toplum lideri Küçük'ü anan Tatar, "Mücadele devam ediyor, bölgedeki doğal gaz çalışmaları ülkeyi dünyada ilgi odağı durumuna getirdi. Türkiye ile birlikte hak ve çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz. 1974'ten bugüne 45 yıl geçti, ulusal dava devam ediyor. Milletin bekası, halkımızın geleceği için çalışıyoruz. gelecek nesiller de davaya sahip çıkacak ve devleti yaşatacak" diye konuştu.

Tatar, Türkiye ile bağların daha da güçlenmesinin önemine  işaret ederek, KKTC için Türkiye güvenlik konusunda ne kadar vazgeçilmez ise KKTC'nin de bölgede Türkiye'nin güvenliği için vazgeçilmez bir devlet olarak ortaya çıktığına işaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Işık da, Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesi sonrası ilan edilen Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünü, bu mutlu onurlu günü birlikte kutlamak için KKTC'de olduklarını söyledi.

Başbakan Tatar da, KKTC'nin 36. yılını tamamladığını ve güçlü adımlarla yoluna devam ettiğini vurguladı.

Tatar, karşılıklı ilişkilere önem verdiklerini de belirterek, "Ortak gönül bağımız, kader birliğimiz geleceğimizi güçlendiriyor. Bizimle olmanız bizi mutlu ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından ziyaret anısına karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.

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