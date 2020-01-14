Tatar: Turizm sektörünün gelişebilmesi için bir takım kararlar verdik

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ülkenin lokomotif sektörü olan turizm sektörünün gelişebilmesi için bir takım kararlar verdiklerini söyledi. “Herşeye rağmen 27 bin yatağı bulduysak biz otelcilerimizi tebrik etmemiz gerek” diye konuşan Tatar, burada konuşulacakların -cek -cak’tan uzak olması gerektiğini belirtti. Tatar, “teşvik verildiğinde bir gerekçesi vardır. Direk uçuş olmadığı için bu teşvikler veriliyor. Kıbrıslı Rumların çalışmaları engellenmesi nedeniyle biz bu durumdayız. Bunlar kabul edilebilecek bir şey değildir” ifadelerini kullandı. Tatar sözlerine şöyle devam etti: “KKTC’nin kendine göre bir takım özellikleri vardır, bunlarla turizmi geliştirip kendi insanımıza istihdam yaratma arzusuyla çalışıyoruz. Bu sektörde büyük yatırımlar yapıldı. Bu büyük sektörün başarılı olabilmesi için elimizden geleni yapacağız”