Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı l Üstel’i ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulunan Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin lokomotif sektörü olan turizmin, ekonominin en önemli bacaklarından biri olduğunun altını çizerek, sezonun iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Turizm sektörüne hizmet eden tüm sektör çalışanlarını ortaya koymuş oldukları çalışmalardan dolayı kutlayan Tatar, “Turizm sektörüne hizmet eden başta tur operatörleri, turizm acenteleri, rehberler, turizm sektörünün sivil toplum kuruluşları olmak üzere, tüm sektör çalışanlarına ve Bakanlık çalışanlarına, turizmin gelişmesi ve dolayısıyla ülkenin kalkınması için ortaya koydukları özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.

KKTC’nin turizm sektöründen çok şeyler beklediğini belirten Başbakan Tatar, “Tabii ki hükümetimiz de sektöre yönelik olarak üzerine düşen ne varsa yapmak durumundadır ve kararlılığındadır. Bu noktada hükümet politikalarımızı oluştururken turizm bizim açımızdan önemli bir yer tutmaktadır. Hükümet olarak, turizm alanında ortaya koymuş olduğumuz hedeflere ulaşmak için bir takım çalışmalarımız oluyor” dedi.

“Bütün çalışmalarımızın odağında, halkımızın refah seviyesini en üst seviyelere çıkarmaktır” diyen Tatar, bu hedefe ulaşmak için hükümet olarak canla başla çalışmalarımıza devam edeceklerinin altını çizdi.

ÜSTEL: “HEDEFİMİZ 2 MİLYON TURİST, 2 MİLYAR DOLAR GELİR”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de Başbakan Ersin Tatar’ın ziyareti sırasında yaptığı konuşmasında, Başbakan Tatar başkanlığındaki hükümetin, turizm sektörünü ne denli önemsediğinin en bariz örneğinin, Başbakanın ziyareti olduğuna işaret ederek, ziyaretin amacının turizm konularındaki çalışmalar ve 2020 hedefleri hakkında Başbakana bilgi vermek olduğunu belirtti.

“Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki hükümetimiz, ortaya koyacağımız çalışmalar neticesinde turizmin gerçek anlamda ülkenin lokomotif sektörü olduğunu halkımıza yeniden hatırlatacağımıza inanıyorum” diyen Bakan Üstel, 2019 yılında yaşanan olumsuzlukların ve turizm sektöründeki yüzde 20’lik düşüşü, 2020 yılında durdurarak, 2020 sonrasında sektörü yükselişe geçirecek çalışmaları paylaşacaklarını söyledi.

Üstel, “Ulusal Birlik Partisi olarak, hükümet oluşumunda turizmde koymuş olduğumuz bazı hedeflerimiz vardır. Bu hedeflerimiz 2 milyon turist, 2 milyon dolar gelir ve 40 bin yatak kapasitesidir. İşte bu toplantıda, bu hedeflere ulaşmak için belirlediğimiz çalışma programlarımızı Başbakanımızla paylaşacağız” dedi.