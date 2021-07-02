Tatar: “Turizmde çok mesafe alındı, alınmaya devam edilecek”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün de katıldığı törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, mezun olan gençleri kutladı.

KKTC’nin bir ada ekonomisine sahip olduğunu ve aynı zamanda turizmde bir marka olarak yoluna devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sürecinde bir sınav verildiğini ve ülke olarak Covid-19 salgınını en iyi şekilde yönettiklerini söyledi.

Tatar, turizmde çok mesafe alındığını ve alınmaya devam edileceğini belirterek, pandemi şartlarının hafiflemesinin ardından KKTC’deki turizm yatırımlarının artacağını söyledi ve mezun olanların ellerinde “altın bilezik” olarak nitelendirdiği mesleklerinin olduğunu kaydetti.

Devlete sahip çıkmanın, Kıbrıs Türk halkına refah sağlamak için çalışmanın ve üretmenin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC devletinin, kurum ve kuruluşlarıyla yoluna devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar; okul müdürü, öğretmenleri, aileleri ve mezun olan gençleri kutlayarak, iyi eğitilmiş gençlerin ülkeye hizmet vermesi konusunda örnek olması gerektiğini belirtti.

Turizmin lokomotif sektör olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olan gençlere başarılar diledi.