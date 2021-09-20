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Tatar, Türk Evi’nin açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temasları kapsamında Türk Evi’nin açılış törenine katıldı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 19:41
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Tatar, Türk Evi’nin açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Evi’nin açılışı sebebiyle yayımladığı mesajda, “Heyecanla beklenen New York Türk Evi’nin açılışının Anavatan Türkiye’ye hayırlı olmasını diler, bu muhteşem binada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de bir temsilcilik ofisi imkanı sağlanmış olması nedeniyle de ayrıca en içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.

New York’taki açılışa Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Türk Evi, New York’ta, Birleşmiş Milletler binasının karşısında, Selçuklu ve Osmanlı mimari motifleriyle Anadolu’daki 36 etnik kökeni temsil ederek, 36 katlı olarak inşa edildi. Bir lale gibi göğe doğru yükselen Türk Evi’nin içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu ile bağlı ataşelikler, BM Daimi Temsilciliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diplomatlarının kullanacağı ofisler, Merkez Bankası’nın New York bürosu, bölgedeki Türk çocuklarına eğitim veren bir okul, konferans, toplantı ve sergi salonları yer alıyor.

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