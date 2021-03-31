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Tatar, Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, varlığını 1960’lı yıllardan beridir adada sürdüren Türk Kızılayı’nın her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu vurguladı.

31 Mart 2021 Çarşamba 22:11
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Tatar, Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı heyetini kabul etti

Kan bağışı farkındalığının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın sahada yürütttüğü kan bağış kampanyalarına Türk Kızılay’ın verdiği destekler için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sürecinde Türk Kızılayı ile koordineli çalışmalarla ihtiyaçlılara gıda dağıtımı yapıldığını ve daha geçmişe gidildiğinde Kıbrıslı Türklerin göçmen olduğu yıllarda Türk Kızılayı’nın yaptığı yardımlara ve oynadığı önemli role işaret etti.
KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilişkilerinin her bağlamda geliştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin dış ülkelere yaptığı aşı yardımına değindi ve pandemi sürecini aşabilmek için aşılanmanın ve KKTC’ye Türkiye’den gelen aşıların önemine işaret etti.

Türk Kızılay binasının yakın zamanda tamamlanması temennisini de dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Kızılayı’na çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyonu Başkanı Recep Günaydın ise, devletin kan ihtiyacının yaklaşık %50’sinin Kızılay kampanyalarınca sağlandığını belirterek, Türk Kızılayı'nın dünya genelinde ve KKTC’de yürüttüğü projeler ve eğitimler hakkında bilgi verdi.

Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon BaşkanlığıTatar
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