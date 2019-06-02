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Tatar: Türk ordusu çekilirse çatışma çıkabilir

Başbakan Ersin Tatar'dan Türkiye'ye kritik mesajlar

02 Haziran 2019 Pazar 10:19
Tatar: Türk ordusu çekilirse çatışma çıkabilir
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Başbakan Ersin Tatar, hükümetin kurulması sonrası Türkiye'ye çok kritik mesajlar verdi.

Kuzey Kıbrıs’ta yeni hükümetin kurulmasının ardından konuşan Başbakan Ersin Tatar, adadaki Türk askeri varlığının, adadaki barışı ve güvenliği sağladığına işaret ederek “Türkiye, barışın teminatıdır. Türk ordusu adadan çekilirse gerçek anlamda çatışma doğabilir” dedi.

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Kuzey Kıbrıs’taki Türk askeri varlığının, adadaki barışı ve güvenliği sağladığına işaret eden Tatar “Zorla birleştirme çabaları da çatırdamaya sebep olur. Hele hele, Türk ordusu çekilirse o zaman gerçek anlamda çatışma doğabilir. Türk ordusunun burada barışı koruması, güvenliğimizi koruması, garantör bir ülke olarak burada olması bizim için barışın teminatıdır. Tabii, Rum tarafı bunları anlamayıp kendi aynı siyasetini devam ettirmeye çalışıyor'' ifadelerini kullandı.

Türkiye’den de kopmak istemiyoruz

Özellikle Avrupa Birliği’ne girdikten sonra konuyu istismar ediyorlar ve ‘Avrupa Birliği içerisinde başka bir devletin garantörlüğü söz konusu değildir diyen Tatar; ''günün sonunda buradan çıkıp gitmesi lazım, bizim de Avrupa Birliği içerisinde federal veya başka bir modelle Avrupa Birliği’nin tam üyesi olmamız lazım’ söylemlerini yineliyorlar. Biz ise ‘Kuzey Kıbrıs olarak Avrupa Birliği’ne girelim’ diyoruz ama Türkiye’den de kopmak istemiyoruz. Çünkü Türkiye bizim mal ve can güvenliğimizi sağlayan ülkedir, bizim anavatanımızdır” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersin TatarTürk OrdusuçatışmaHaberGündemKıbrıs
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Alex 2019-06-02 12:56:49

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tatar efendi 2019-06-02 13:23:19

tatar efendi tatar efendi o barış gücü ne demeye durur bu adada acaba, gerçekten sen bile inanır mın böyle gonuşunca? gerçekten yıl olmuş 2019, senden ve diğer milliyetçi ırkçı kankalarından başka savaş isteyen var mı acaba? ha türk milliyetçileri ha rum milliyetçileri, hepiniz aynısınız, çözüm tam bağımsız federal kıbrıstır bunu siz da göreceksiniz, siz görmezsanız soyunuz tükenince torunlarınız görecek

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