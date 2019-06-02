Tatar: Türk ordusu çekilirse çatışma çıkabilir

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin kurulması sonrası Türkiye'ye çok kritik mesajlar verdi.
Kuzey Kıbrıs’ta yeni hükümetin kurulmasının ardından konuşan Başbakan Ersin Tatar, adadaki Türk askeri varlığının, adadaki barışı ve güvenliği sağladığına işaret ederek “Türkiye, barışın teminatıdır. Türk ordusu adadan çekilirse gerçek anlamda çatışma doğabilir” dedi.
Türkiye’den de kopmak istemiyoruz
Özellikle Avrupa Birliği’ne girdikten sonra konuyu istismar ediyorlar ve ‘Avrupa Birliği içerisinde başka bir devletin garantörlüğü söz konusu değildir diyen Tatar; ''günün sonunda buradan çıkıp gitmesi lazım, bizim de Avrupa Birliği içerisinde federal veya başka bir modelle Avrupa Birliği’nin tam üyesi olmamız lazım’ söylemlerini yineliyorlar. Biz ise ‘Kuzey Kıbrıs olarak Avrupa Birliği’ne girelim’ diyoruz ama Türkiye’den de kopmak istemiyoruz. Çünkü Türkiye bizim mal ve can güvenliğimizi sağlayan ülkedir, bizim anavatanımızdır” açıklamasında bulundu.
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tatar efendi tatar efendi o barış gücü ne demeye durur bu adada acaba, gerçekten sen bile inanır mın böyle gonuşunca? gerçekten yıl olmuş 2019, senden ve diğer milliyetçi ırkçı kankalarından başka savaş isteyen var mı acaba? ha türk milliyetçileri ha rum milliyetçileri, hepiniz aynısınız, çözüm tam bağımsız federal kıbrıstır bunu siz da göreceksiniz, siz görmezsanız soyunuz tükenince torunlarınız görecek