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Tatar: "Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırı"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, açıklama yaptı

31 Ocak 2020 Cuma 13:46
Tatar: "Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırı"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, bir Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasının kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırı olduğunu söyleyerek, olayı kınadı.             

Başbakan Tatar yaptığı yazılı açıklamada, önce Rum Yönetimi’nin koruması altındaki ELAM’ın 15 Kasım‘da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını yaktığını, şimdi de Avrupa Parlamentosu'nda ırkçı Altın Şafak Partisi üyesi Yunan milletvekilinin Türk Bayrağı'nı yırttığını anımsatarak, “Bunlar tesadüf değildir” dedi.

“MAVİ VATANDAKİ HAKLARIMIZDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ELAM ile Altın Şafak kullanılarak tahrik edilmeye çalışılıyoruz. Birileri bulanık suda balık avlama hayali kuruyor ama boşuna. Türk bayrağı hepimizindir. Türk bayrağı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları her yerde dalgalanmaya devam edecektir.  Rum-Yunan ikilisi ne isterse yapsın, kiminle hangi bağı isterse kursunlar mavi vatandaki haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz.

Kalleşçe yapılanların dışında kimsenin Türk ulusunun, bağımsızlığının egemenliğinin, özgürlüğünün, güvenliğinin sembolü Türk bayrağına elini sürmesi mümkün değildir. Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtması kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırıdır.”

“AVRUPA PARLEMENTOSUNUN, CİDDİ BİR TEPKİ ORTAYA KOYMAMASINI PROTESTO EDİYORUM”

Olayı kınadığını ve Avrupa Parlamentosunun, faşist Yunan milletvekilinin bu tutumu karşısında ciddi bir tepki ortaya koymamasını protesto ettiğine dikkat çeken Tatar, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, ELAM ve Altın Şafak gibi faşist partileri kullanarak, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne saldırıp bundan sonuç elde etmeye çalışmaları asla bir sonuç vermeyecektir.”

Anahtar Kelimeler:
TatarTÜRKUlusSaldırıHaber
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qüü 2020-01-31 14:29:14

sanki sanin ülkendir önce gendi bayrağına baq hele

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salihh boyacinin ex gelini ozlem ozogmenn 2020-01-31 17:32:03

kktc nin adnan hocasi salih boyacinin buyuk kizi hortumcu hirsiz dolandirici kocanci muge boyaci denktaş kadinin ibnesidir simdi sorarsiniz kadinin ibnesi olurmu evet olur bu kadin muge boyaci denkras kadin in ibnesidir senin milletin hanimiyla cocugla ne isin var ibne kari canin cektiyse soylersin dollerdik seni mugecim ne oldu cok mu ateslendinmugecim boyaci denktas senin o atesini alicaz devletten caldigini ve sahislardan bende caldigini senin o boklu gotunden cikaracam ibne kari muge boyaci denktasmis

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