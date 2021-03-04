TATAR, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ARAYARAK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Tatar, bu üzücü olay karşısında büyük bir üzüntü ve derin bir acı yaşadıklarını belirtirken, yaralılara acil şifalar, şehitlere rahmet, yaslı aileleri ile yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de başsağlığı diledi.