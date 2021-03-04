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TATAR, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ARAYARAK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’deki helikopter kazasında 11 askerin şehit olması nedeniyle, şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziyelerini iletti.

04 Mart 2021 Perşembe 22:05
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TATAR, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ARAYARAK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Tatar, bu üzücü olay karşısında büyük bir üzüntü ve derin bir acı  yaşadıklarını belirtirken,  yaralılara  acil şifalar, şehitlere rahmet, yaslı aileleri ile yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de  başsağlığı diledi.

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