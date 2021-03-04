Cumhurbaşkanı Tatar, bu üzücü olay karşısında büyük bir üzüntü ve derin bir acı yaşadıklarını belirtirken, yaralılara acil şifalar, şehitlere rahmet, yaslı aileleri ile yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de başsağlığı diledi.
TATAR, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ARAYARAK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’deki helikopter kazasında 11 askerin şehit olması nedeniyle, şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziyelerini iletti.
04 Mart 2021 Perşembe 22:05
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