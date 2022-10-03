Tatar: Türkiye Cumhuriyeti'nin bize önemli bir hediyesidir

ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni yasama yılına başlayan Cumhuriyet Meclisi’nin Genel Kurulu’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

Tatar'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Türkiye'nin yeni siyasetimize destek vermesi, fevkalade önemli. Sayın Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşma, Sayın Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşma bizler için çok önemlidir. Çok güçlü bir destektir.

-KKTC asla yalnız değildir, Ana vatanan Türkiye her zaman yanımızdadır. Türkiye'nin tüm yetkilileri de yaptıkları açıklamalarla bunu sürekli desteklemektedir.

-Meclis'ten beklentim, Kıbrıs sorununda elimizin güçlenebilmesi için, KKTC'nin güçlenmesini sağlayacak adımlar atması, kararlar almasıdır.

-Aynı zamanda ülkenin refahını artırarak, halkımızı rahatlatacak yasaların geçirilmesi, kararların alınması Meclis'in önceliği olmalıdır.

Millet bahçesi yapımı...

-Millet bahçesi için de Türkiye'ye teşekkür ederim. Bu bize Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir hediyesidir. KKTC'nin tüm bu hizmet binalarına sahip olması, bizi güçlendiren önemli bir adımdır.