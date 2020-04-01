Tatar: "Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile sütteki sorun çözüldü"

Başbakan Ersin Tatar, Covid-19 salgını nedeniyle iç piyasadaki süt tüketiminde yaşanan daralamadan dolayı yaşanan sıkıntının, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile aşıldığını ifade etti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Tatar, üledeki salgın nedeniyle üretilen günlük 100 bin litre, aylık ise 3 milyon litrelik sütün pazarlanması noktasında sorunlar yaşandığını belirtti.

Hükümetin girişimleri neticesinde, Ankara ile yapılan görüşmelerin ardından, 3 milyon litre sütün işlenerek kaşar peyniri olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine satılmasına karar verildiğini duyurdu.

Tatar, "Süt üretiminde yaşanan sıkıntının, Tarım Kredi Kooperatiflerine 1 ay için 300 bin kilogram kaşar alımıyla aşılmıştır" dedi.

Başbakan Tatar, bu dönemde yardımlarını esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkürlerini sundu.

Tatar'ın paylaşımı şöyle: