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Tatar: "Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile sütteki sorun çözüldü"

Tatar, "Süt üretiminde yaşanan sıkıntı, Tarım Kredi Kooperatiflerine 1 ay için 300 bin kilogram kaşar alımıyla aşılmıştır" dedi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 18:37
1329 Okunma
Tatar: "Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile sütteki sorun çözüldü"

Başbakan Ersin Tatar, Covid-19 salgını nedeniyle iç piyasadaki süt tüketiminde yaşanan daralamadan dolayı yaşanan sıkıntının, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile aşıldığını ifade etti. 

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Tatar, üledeki salgın nedeniyle üretilen günlük 100 bin litre, aylık ise 3 milyon litrelik sütün pazarlanması noktasında sorunlar yaşandığını belirtti. 

Hükümetin girişimleri neticesinde, Ankara ile yapılan görüşmelerin ardından, 3 milyon litre sütün işlenerek kaşar peyniri olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine satılmasına karar verildiğini duyurdu. 

Tatar, "Süt üretiminde yaşanan sıkıntının, Tarım Kredi Kooperatiflerine 1 ay için 300 bin kilogram kaşar alımıyla aşılmıştır" dedi. 

Başbakan Tatar, bu dönemde yardımlarını esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkürlerini sundu.

Tatar'ın paylaşımı şöyle: 

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarCovid-19Koronavirüs
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Meliha 2020-04-01 19:35:55

Sana kalsa zaten sen hiçbişey yapamazsın a ganayaklı Tatar...Şimdiye kadar neyi becerebildin ki zaten..Pardon yağcılığı da yalakalığı da iyi becerirsin...

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Daş 2020-04-01 18:53:42

Kaşar yapıp sonra bize satarlar :)))))

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Kktc 2020-04-01 20:22:24

Ucuzlatıldı desek

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