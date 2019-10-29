Tatar Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Kuruluş Yıldönümünü Bir Videoyla Kutladı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıldönümünü bir video ile kutladı.

UBP’den verilen bilgiye göre, herkesin yıldızının parladığı bir an vardır teması işlenen videoda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının en mutlu oldukları anlara yer verildi.

Tatar, “Yıldızın Parlasın Türkiyem” sloganı ile hazırlanan videoda bir milletin en mutlu olduğu ve parladığı anın Cumhuriyetinin ilanı olduğuna işaret etti.

Başbakan Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin yıldızının ilelebet parlamasını” diledi.