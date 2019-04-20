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Tatar, Türkiye-Irak sınırında hayatını kaybeden ve yaralanan askerlere mesaj yayımladı

Tatar, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden 4 asker ve yaralanan 6 asker için mesaj yayımladı

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:40
Tatar, Türkiye-Irak sınırında hayatını kaybeden ve yaralanan askerlere mesaj yayımladı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından Türkiye – Irak sınırında terör örgütünün saldırısı sonucu hayatını kaybeden 4 asker ve yaralanan 6 asker için mesaj yayımladı.

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Tatar’ın mesajı şu şekilde:

"Türkiye-Irak sınırında terör örgütünün saldırısı sonucu 4 askerimizin şehit olmasını, 6 askerimizin de yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize baş sağlığı dilerim. Terör bir insanlık suçudur ve Türk milletini terörle geriletmek , haklarını gasp etmek mümkün değildir.”

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarŞEHİTAskerlerMesajHaberGündemKıbrıs
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