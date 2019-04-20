Tatar, Türkiye-Irak sınırında hayatını kaybeden ve yaralanan askerlere mesaj yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından Türkiye – Irak sınırında terör örgütünün saldırısı sonucu hayatını kaybeden 4 asker ve yaralanan 6 asker için mesaj yayımladı.

"Türkiye-Irak sınırında terör örgütünün saldırısı sonucu 4 askerimizin şehit olmasını, 6 askerimizin de yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize baş sağlığı dilerim. Terör bir insanlık suçudur ve Türk milletini terörle geriletmek , haklarını gasp etmek mümkün değildir.”