Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Savant sendromu nedir?
Savant sendromu nedir?
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Buluş bir sanatçı sayesinde keşfedildi
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı var
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları...
Merakla beklenen özellik Instagram’da!
Merakla beklenen özellik Instagram’da!
Depresyon, Alzheimer riskini artırıyor
Depresyon, Alzheimer riskini artırıyor

Tatar: "Türkiye, katkıyı KKTC hesabına aktardı"

20 Eylül 2019 Cuma 16:29
Tatar: "Türkiye, katkıyı KKTC hesabına aktardı"

Başbakan Ersin Tatar yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 653 milyon TL tutarındaki katkıyı KKTC hesabına aktardığını açıkladı.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
TatarKatkıHaberKıbrısGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
:) 2019-09-20 18:17:08

oleyy parti baslasin!! para bitince koalisyonu bozar sonra tekrar secime gidersiniz :) geldiginiz gunden belli zamdan grevden baska bisey yok ortada. gundemi degismek icin maras assagi maras yukari

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Zanlılar 7 gün daha tutuklu kalacak
Zanlılar 7 gün daha tutuklu kalacak
İş kazası: "Elini pres makinesine kaptırdı "
İş kazası: "Elini pres makinesine kaptırdı "
Yine uyuşturucu!
Yine uyuşturucu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim