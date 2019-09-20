Tatar: "Türkiye, katkıyı KKTC hesabına aktardı"

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oleyy parti baslasin!! para bitince koalisyonu bozar sonra tekrar secime gidersiniz :) geldiginiz gunden belli zamdan grevden baska bisey yok ortada. gundemi degismek icin maras assagi maras yukari