Tatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Cumhurbaşkanlığında bir saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve bazı müzakere heyeti üyeleri de yer aldı.

Görüşme sonrası basına konuşan, Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinde işbirliği yapılabilecek pek çok konuyu görüştüklerini ve toplantının çok yapıcı olduğunu söyledi.

Ferreira, iki kesimin görüşlerini dinlemenin çok önemli olduğunu da kaydetti.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da ElisaFerreira’ya Kıbrıs’taki son durum ve BM aracılığıyla Rum tarafına sunduğu 4 maddelik öneriler ile ilgili bilgiler aktardığını belirtti.

Hidrokarbon kaynaklarının paylaşımında Kıbrıslı Türkler’in de bir taraf olduğunu Ferreira’ya hatırlattığını belirten Tatar, KKTC ve Güney Kıbrıs’ın Türkiye üzerinden Avrupa Birliği enterkonnekte sistemine bağlanması halinde Kıbrıs’ın hem kuzeyindeki hem güneyindeki enerji probleminin çok büyük ölçüde çözüleceğini anlattığını söyledi.

Elisa Ferreira’nın 1 milyar Euro’luk bir fondan bahsettiğini kaydeden Tatar, bunun Kıbrıs’taki enerji meselesinde de kullanılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, kablo ile enterkonnekte sisteme bağlanılmasının güneş enerjisinin de önünü açacağını kaydetti ve enerji meselesinin çözülmesi ve çevrenin korunabilmesi için güneş enerjisinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Tatar,bunun da yegane yolunun kablo ile bağlanmak olduğunu detaylı bir şekilde ElisaFerreira’ya anlattığını,Ferreira’nın ise AB’nin bunu daha kapsamlı bir şekilde araştıracağını ifade ettiğini söyledi.

Türkiye üzerinden enterkonnekte sistemin 3 ay içerisinde bile kurulabileceğini ifade eden Tatar, dolayısıyla böyle bir projeye destek verilmesinin önemini Ferreira’ya anlattığını söyledi.

Tatar, su konusunda da Güney Kıbrıs’la işbirliği yapılabileceğini aktardığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yakın bir gelecekte adadaki düzensiz göç konusunda komite kurulması ve mayınların temizlenmesiyle ilgili Kıbrıs Türk tarafının önerisi olacağını açıkladı.

Ferreira’nın BM Genel Sekreteri AntonioGuterres ile yakından tanıştığı ve arasının iyi olduğunu belirten Tatar, AB Komisyonu içerisinde bu düzeyde tam yetkili bir kişinin BM Genel Sekreteri ile Kıbrıs bağlamında çeşitli konuları görüşebilmesinin Kıbrıs Türk tarafı için de bir avantaj olabileceğini söyledi.

Guterres’in Kıbrıs meselesini çok iyi bildiğini de söyleyen Tatar, Guterres’in şu anda egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü bağlamında hala daha ortak bir zemin olmadığını görüşünde olduğunu belirtti.

Şu an resmi müzakere sürecine geçilemeyeceğini fakat buna rağmen Kıbrıs Türk tarafının önerileri bağlamında yapılacak çalışmaları destekleyebileceklerini söyleyen Tatar, Kıbrıs meselesinin özünde anlaşmaya gidecek bir zemin olmasa bile diyalog ve yapılacak olan böyle çalışmaların her iki tarafa da fayda sağlayacağını söyledi.

Tatar, Ferreira’yaKıbrıslı Türkler’in Türkiye ile birlikte bazı konularda hareket etmek suretiyle buradaki barışın sürmesi için elden ne geliyorsa yapmakta olduğunu da söylediğini belirtti.

Ferreira ile görüşmesinde, eğer Kıbrıs’ta gün gele bir anlaşma olacaksa o anlaşmanın sürdürülebilir olması için kesinlikle bu eşit taraflar arasında olabileceğinin altını çizdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar,eğer taraflar eşit değilse varılacak olan bir anlaşmanıntıpkı 1960’larda olduğu gibi kurulur kurulmaz çöküşe mahkum olduğunu söylediğini kaydetti.

Tatar “Siz Güney Kıbrıs’ın bir AB ülkesi olması ve bütün kaynaklarınızı ve desteklerini Güney Kıbrıs’a vermeniz Kıbrıslı Türklere yapılan bir haksızlıktır. Dolayısıyla bütün bu desteklerin KKTC’ye de yapılması gerekir. Zaten böyle bir anlayışın olduğunu biliyorum fakat icraata gelince Güney Kıbrıs tanınmış devlet olduğu için kaynakların büyük bir kısmı güney Kıbrıs alıyor.

KKTC hak ettiği desteği ve muameleyi göremiyor. Bunları açık ve net ifade ettim” dedi.

Tatar, AB makamlarına gönderdiği selamda KKTC devletinin ve Kıbrıs Türk Halkı’nın meşru hak ve beklentilerini aktardığını ve bunların yerine getirilmesi için kendileri ile her ortamda görüşebileceklerini aktardığını belirterek Ferreira’nıntüm konuşulanlara tepkisinin ise çok iyi olduğunu ve duyarlılık gösterdiğini söyledi.

Avrupa Birliği’nin sağladığı desteklerin Güney Kıbrıs tarafından KKTC’ye verilmediğini de Ferreira’ya anlattığını belirten Tatar, Güney Kıbrıs’ın pandemi döneminde gönderilen aşıların yüzde 10’unu dahi KKTC’ye vermediğini söyledi.

Tatar “Hellimde de olduğu gibi Avrupa birliği beni denetleyebilir ama Kıbrıs Cumhuriyeti beni denetleyemez. Sen hellim fabrikalarının denetlenmesi için direkt birisini göndereceksin dedim. Çünkü ben ayrı bir devletim. Sen ister tanı ister tanıma ayrı bir devletim bunu anlamınız lazım. Ama siz Kıbrıs meselesi çözülmeden Kıbrıs’ı AB içine aldığınız için ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni güya tüm Kıbrıs’ın hükümetiymiş gibi kabul ettiğinizden dolayı ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, ElisaFerreira’ya “Kıbrıs’ta eğer bir anlaşma istiyorsanız Kuzey’e bugüne kadar yaptığınız haksızlıkları telafi etmeniz, KKTC’yi de güçlendirmeniz lazım” dediğini de aktardı.