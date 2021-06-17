Tatar, Türkiye'ye gidiyor

Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarını, dışişleri bakanlarını, bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini, iş insanlarını, kanaat önderlerini ve akademisyenleri bir araya getirecek Antalya Diplomasi Forumu, 18-20 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da foruma katılmak üzere bugün Türkiye’ye gidecek.

Forum, dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanlarını buluşturacak.

Antalya Diplomasi Forumu’na Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da davet aldığı ve katılacağı bildirildi.

Tatar ve Ertuğruloğlu’nun, devlet başkanları, dışişleri bakanları ve temsilcileri gibi Bin 300 üst düzey yetkilinin katılacağı forum çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

“Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar” temasıyla gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu’nun; gündemindeki önemli bölgesel ve küresel meselelerin çözüm odaklı tartışılacağı, uluslararası sorunların diplomasi yolu ile ele alınacağı bir imkan sunacağı belirtiliyor.

Antalya’da NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenecek forum, 18 Haziran Cuma günü öğleden sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun forumu takdim etmesiyle başlayacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşması yapacağı forum, devlet ve hükümet başkanlarının ve katılımcıların yer alacağı panellerle devam edecek.

Forum, 20 Haziran Pazar günü saat 11.00’da Mevlüt Çavuşoğlu’nun düzenleyeceği basın toplantısı ile sona erecek.





