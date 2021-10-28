Tatar: Türkiye ziyaretlerim ülke yararınadır

Gaziantep'te temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu gece saat 22.00 sıralarında yurda döndü.

Tatar, Türkiye ziyaretlerinde yürüttüğü çalışmaların ülke ve ülke ekonomisi yararına olduğunu vurgulayarak, "gezmeye gittiği" yönündeki eleştirileri kınadı.

Gaziantep ziyaretlerini tamamlayarak yurda dönen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Ercan Havalimanı'nda Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Ercan Havalimanı'nda KTAMS tarafından protesto edilen Tatar, yaptığı açıklamada, eylem veya eleştirilerin kendini yolundan şaşırtamayacağını ifade etti.

Türkiye temaslarının ülkeye öğrenci ve turist akışı ile yatırımlar olması için yaptığını anlatan Tatar, bu temasların ülkeye büyük fayda sağlayacağına olan inancını yineledi.

"Gezmeye gittiği" yönündeki eleştirileri kabul etmeyerek kınayan Tatar, bu ziyaretinde kendisine Ticaret Odası Başkanının eşlik ettiğini hatırlattı ve "Bundan sonraki ziyaretlerimde de ekonomik örgüt temsilcilerini heyetimde görmekten mutluluk duyarım" dedi.

Tatar, ülkedeki işleri aksatmadan davetlere gitmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Tatar el birlikte Gaziantep'te temas ve incelemelerde bulunan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de ziyarete ilişkin açıklamalarında, Cumhurbaşkanının bu temaslarını anlamlı ve faydalı bulduğunu kaydederek, "ziyaret ticaretle taçlandırılır" dedi.

Ekonomik örgütlerin de katılımıyla Tatar'ın Türkiye temaslarının faydasının daha da artacağına inanç belirten Deniz, Tatar'ın bu çabasının herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.