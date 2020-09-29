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Tatar: Türkiye’den gelen su Güzelyurt ve Mesarya’ya mutlaka verilecek

Başbakan Ersin Tatar, bir ziyareti sırasında Türkiye’den KKTC’ye su taşınmasında yaşanan arızanın giderilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi verdi.

29 Eylül 2020 Salı 13:19
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Tatar: Türkiye’den gelen su Güzelyurt ve Mesarya’ya mutlaka verilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi kapsamındandaki “Deniz Geçişi İsale Hattı’nda meydana gelen arızayı gidermeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Türkiye Devlet Su İşleri tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının arızayı gidermeye yönelik çalışmaları etkilediği, bu nedenle iş bitiş tarihinin revize edildiği bildirildi.

Başbakan Ersin Tatar, bir ziyareti sırasında Türkiye’den KKTC’ye su taşınmasında yaşanan arızanın giderilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi verdi.

Başbakan Tatar, “Birkaç güne kadar müjdeyi alacağız ve bu su KKTC’ye akmaya başlayacaktır” dedi. Suyun ve projenin önemini bir kez daha vurgulayan Başbakan Tatar, Altyapısını da geliştiriyoruz. Tünel çalışması bitince suyun bir kısmı Güzelyurt’a, diğer kısmı Mesarya’ya mutlaka gidecektir. Bu proje çiftçimize çok şey kazandıracaktır. Üretim de gelişecektir” ifadelerini kullandı.

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