Tatar: Türkiye’nin etkin, fiili garantörlüğünden vazgeçilemez

Başbakan Ersin Tatar’ın Faşist Yunan Cuntası ve adadaki Rum uzantıları tarafında Ada’nın Yunan olması için gerçekleştirilen 15 Temmuz 1974 Darbesi’nin 46’nci yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaprtı.

Başbakan Ersin Tatar paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

‘UNUTMA SEVGİLİ KIBRIS TÜRKÜ: 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs Türkü’nü yavaş, yavaş yok ederek Kıbrıs’ı Yunan yapmak isteyen Makarios’u hemen Enosis isteyen , EOKA- B ile Yunan Cuntası bir darbe ile iktidardan indirdi ve “ KIBRIS HELEN CUMHURİYETİ’Nİ” ilan etti. Eğer Türkiye tek yanlı müdahale edebilmek için garantörlük hakkını kullanmasaydı, KIBRIS TÜRKÜ DİRENMESEYDİ ne olacağı açıktır. O nedenle bizler, özgürlük, güvenlik, egemenlik, Devlet ve Türkiye’nin etkin, fiili garantörlüğünden vazgeçilemez diyoruz.’

BRT