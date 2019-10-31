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Tatar: "Türkiye’nin garantörlüğü Kıbrıs Türkü için önemli"

31 Ekim 2019 Perşembe 17:05
Tatar: "Türkiye’nin garantörlüğü Kıbrıs Türkü için önemli"

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den gelen Cumhuriyet Kadınları Derneği Güzelbahçe Şubesi Başkanı Mesude Öney ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakan Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıs Türkü için önemine vurgu yaptı.

Kıbrıslı Rumların isteklerinin İngiliz döneminden itibaren adanın Yunanistan’a bağlanması olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türkünün ise taleplerinin her zaman eşitlik olduğunu ifade etti.

Tatar, “KKTC, Türkiye’nin milli menfaatleri için de bu coğrafyada, Doğu Akdeniz’de, önemli bir pozisyonda. Dolayısıyla, bu Mavi Vatan dediğimiz  Doğu Akdeniz’de, hak, çıkar ve zenginliklerin paylaşımında verilen mücadele, KKTC ile daha anlamlı ve güçlü bir hal almıştır” dedi.

KKTC’nin yüceltilmesinin ancak Türkiye’nin desteği ile mümkün olduğunu kaydeden Tatar, kadınların Kıbrıs Türkünün verdiği mücadelede başrol oynadığını, mücadele yıllarında kadın öğretmenlerin mücahitlik yaptığının tarih kitaplarında yazdığını da belirtti.

ÖNEY

Mesude Öney ise, Derneğin Türkiye genelinde 92 şube ile en örgütlü kadın derneği olduğunu, Cumhuriyet değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Öney, ayrıca KKTC’nin Dernek adına çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

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TatarTürkiyeHaberKıbrıs
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