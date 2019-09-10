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Tatar: "Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığı Kıbrıs Türkünün güvenliği için vazgeçilmez bir unsur"

10 Eylül 2019 Salı 17:01
Tatar: "Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığı Kıbrıs Türkünün güvenliği için vazgeçilmez bir unsur"

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız ve GKK Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman’ı kabul etti.

Başbakan Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin barışa hizmet etmesinin, Kıbrıs Türkü’nün güvenliği ve esenliği açısından vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyledi.

TÜMGENERAL ÖZTÜRK

Başbakanlık Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, KKTC’de olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, aralarında daha önceden de KKTC’de görev yapmış kişiler bulunduğunu, kendisinin ilk kez burada görev aldığını anlattı.

Kıbrıs davasını her zaman yakından takip ettiklerini vurgulayan Öztürk, “Bu bir bayrak yarışıdır, şimdi bayrak bizde biz de aldığımız bayrağı sizlerle birlikte daha iyi yerlere taşıyacağız inşallah” dedi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, kendilerini KKTC’de görmekten mutlu olduklarını belirterek, Türkiye’nin buradaki varlığının, TSK Kolordunun barışa hizmet etmesinin, Kıbrıs Türkü’nün güvenliği ve esenliği açısından vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyledi.

Tatar, Türk askerinin adada bulunmasının sadece Kuzey için değil Güney için de önemli olduğunu, huzurun ve güvenliğin devam edebilmesi için, her ne olursa olsun TC’nin garantörlüğünün ve TSK’nın mevcudiyetinin teminat olduğunu belirtti.

Bölgede yaşanan gelişmeler, Doğu Akdeniz’deki zenginliklerin paylaşımı ve Mavi Vatan denilen bölge konusunda işbirliği içerisinde, TC garantörlüğünde KKTC’de huzurun devamı için çalışacaklarını ifade eden Tatar, Türkiye’nin 1960 antlaşmalarıyla tek taraflı müdahale hakkı kazanmış bir garantör devlet olduğunu yineledi.

1960’dan 1974’de yaşanan süreç hakkında bilgi ve örnek veren Tatar, bundan sonraki dönemde müzakerelerin seyrini takipte olacaklarını, sadece federasyon değil farklı alternatiflerin de değerlendirilebileceğini ancak Türk ordusunun buradaki mevcudiyetinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

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Son Güncelleme: 10.09.2019 19:23
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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