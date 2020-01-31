Başbakan Ersin Tatar “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filminin galasına katıldı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da gösterilen film, UBP Gazimağusa Gençlik Kolları’nın düzenlediği organizasyonla, Başbakan Ersin Tatar, Parti Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, İlçe Başkanı Olsan Oran ve partili gençler tarafından izlendi.

Film öncesi basına kısa bir açıklamada bulunan Başbakan Ersin Tatar, organizasyonun birliği, bütünlüğü ve gençlere verilen önemi ortaya koyduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, gençlerle birlikte hareket etmenin önemine değinerek, gördüğü birlik ve beraberlikten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi ve ” gençlerin ülkedeki önemi çok büyük” dedi.

Tatar gençlere yürekten teşekkür ettiği konuşmasında “Sizlere layık olmak için daha fazla çalışacağım” ifadelerini kullandı.

UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner de, gençlerin sergilediği birlik ve beraberliğin, siyasi yelpazeye “korku verdiğini” söyleyerek, gençlerin verdiği enerjiyle Başbakan Tatar’ın çıktığı yolun “aydınlık ve başarı dolu” olduğunu kaydetti.

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran ise, ilçe gençlik kollarının birlik ve bütünlük düşünceleriyle bu organizasyonu düzenlediğini kaydetti. Olsan, gençlerin esas amacının “Başbakan Tatar’a çıktığı yolda sonuna kadar destek vermek” olduğunu söyledi.

Ardından film gösterimine geçildi. Çıkışta BRT’ye kısa bir değerlendirmede bulunan Başbakan Tatar, filmi çok beğendiğini, Türk tarihinin nasıl kahramanlıklarla dolu olduğunu görüp gururlandıklarını belirterek “şimdi biz de gerçek hayatta üzerimize düşeni yapmak üzere gençlerle birlikte buradan ayrılıyoruz” dedi.