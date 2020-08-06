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Tatar: "UBP bu günlere kolay gelmedi"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa’da partinin ilçe teşkilatlarının da katıldığı kokteylde, partililerle bir araya geldi.

06 Ağustos 2020 Perşembe 16:22
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Tatar: "UBP bu günlere kolay gelmedi"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa’da partinin ilçe teşkilatlarının da katıldığı kokteylde, partililerle bir araya geldi.

UBP’den verilen bilgiye göre, gecede ilk sözü alan Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, gece gündüz demeden çalışarak hep birlikte Genel Başkan Ersin Tatar’ın seçim yarışından zaferle çıkarılacağını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner de tüm dünyanın Kovid-19’la mücadele ederken hükümetin almış olduğu yerinde ve zamanında kararlarla bu sürecin başarıyla yönetildiğini belirtti.

Kovid-19’a karşı yürütülen mücadelede elde edilen başarının Dünya Sağlık Örgütü literatürüne girdiğini söyleyen Saner, ekonomide olumlu gelişmeler yaşandığını da ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar da, Ulusal Birlik Partisi’nin örgütlü yapısıyla ülkenin siyasi geleceğine şekil vereceğini belirterek, partinin bu günlere kolay gelmediğini kaydetti.

Başbakan Tatar, Kovid-19 sürecinde ise alınan tedbirler ve halkın uyumu sayesinde başarının yakalandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye yapılan maddi yardımlara da değinen Tatar, ekonomik sıkıntıların büyük ölçüde aşıldığını ifade etti.

11 Ekim tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak ise Tatar, kenetlenerek seçimden zaferle çıkılacağına inandığını belirtti.

Tatar, “Cumhurbaşkanlığı makamına Türkiye ile uyumlu çalışacak kişinin gelmesinin önemli olduğunu” da kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi
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