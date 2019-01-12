Tatar: “UBP İcraat, CTP Istıraptır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) her hükümete geldiğinde ülkede sosyal, ekonomik ve mali sıkıntı yaşandığını, zamların tavan yaptığını, Türkiye ile protokollerin imzalanmadığını dile getirerek, “UBP icraat, CTP ıstıraptır. Halkımız da bunu iyi biliyor ve söylüyor” dedi.

UBP Genel Başkanı Tatar, UBP örgütlerine başlattığı temaslar çerçevesinde dün akşam Gaziköy ve Dilekkaya köyünü ziyaret etti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar’ın ziyaretlerine bazı UBP milletvekilleri ile UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu katıldı.

UBP; Yiğitler, Erdemli, Kırıkkale, Dilekkaya örgüt yetkililerinin katıldığı Dilekkaya’daki toplantıda konuşan Tatar, güncel konulara da değindi ve Kıbrıs Türk halkının bir an önce bir ekonomik kalkınma seferberliği içine girmesi gerektiğini vurguladı.

“Bu hükümet al-gülüm ver gülüm hükümetidir. Bunlar, bir birlerinin isteklerini yerine getirmek için bir birlerinin yaptığı yanlışlara göz yumuyor. Vatandaş, ülkenin kalkınması umurlarında bile değildir. Bugün oldu hala Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü imzalanmadı. Hayali rakamlarla bütçe sundular. Zam üstüne zam yapıyorlar” ifadelerini kullanan Tatar, devletin harçlara % 30 zam yapmasını eleştirdi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar; KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nın Türkiye’den kablo ile elektrik gelemeyeceği ve 4 dizel ve LNG ile çalışacak santral alınması ile ilgili açıklamalar yaptığını, bunun üzerine kendisinin de sorumlu bakan olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’yi konuşmaya davet ettiğini. ancak Nami’nin henüz halkı aydınlatmadığını söyledi.

Türkiye ile KKTC arasında enterkonnekte elektrik enerjisi sisteminin kurulmasının önemine dikkat çeken Tatar, “Hükümet de bu yönde açıklamalar yapmıştı. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı ise olmaz diyor. Hükümet nerede? Bakan nerede niye konuşmuyorlar. Kulağımıza gelenler var. Kendilerini bir kez daha açıklama yapmaya davet ediyorum” dedi.

“DOME OTEL’DE PEŞKEŞ DEVAM EDEMEZ”

UBP Genel Başkanı Tatar, Dome Otel’de ciddi bir peşkeş söz konusu olduğunu ve UBP’nin bunu asla sineye çekmeyeceğini, ihaleye çıkılması ve hak edenin Girne halkına Dome Otel’e gerçekten fayda sağlayacak olanların oteli işletmesi için yasal ve demokratik her mücadeleyi vereceğini söyledi.

“VİCDANİ RED BUGÜNÜN KONUSU OLAMAZ”

Ulusal Birlik Partisi’nin en az diğer partiler kadar insan hakları ile demokrasiye bağlı olduğunu ifade eden UBP Genel Başkanı Ersin Tatar sözlerini şöyle tamamladı:

“Al gülüm ver gülüm anlayışı çerçevesinde yaratacağı algıyı, birilerine vereceği kozu düşünmeden sırf Meclis Başkanlığı’nı veremedikleri TDP’yi memnun etmek için vicdani red olayını Meclis’e getirdiler. Getirdikleri tasarı Anayasa’ya aykırıdır. Başsavcılığın bu yönde görüşü var ama yine de Meclis’e getirdiler. Bugün vicdani red konusunu ele alama günü değildir. Bu ülkenin koşulları bellidir. Rum tarafı silahlanırken, halkımızın çok büyük kesimi Kıbrıs konusunda hassasken siz bunu gündeme getirirseniz halkımızı, gençlerimizi böler, gereksiz tartışmaların içine çekersiniz.”