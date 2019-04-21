Tatar, UBP Kadın Kolları Bahar Dayanışma Yemeğinde Konuştu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kadın Kolları Bahar Dönemi Dayanışma Yemeği’nin Girne Oscar Otel’de yapıldığı belirtildi.



UBP’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte bir konuşma yapan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, genelde Kıbrıs Türkü ve özelde UBP’nin tarihsel süreç içinde kaydettiği tüm gelişme ve başarıların da arkasında kadınların bulunduğuna dikkati çekti.



Tatar şunları kaydetti:



“Devletimiz, ülkemiz için planlar, projeler üretmemizi sağlayan, hükümetlerimizde, bürokrasimizin çeşitli kademelerinde, sanayimizde, ticarette, tarımda, üniversitelerimizde, turizm sektöründe başarı ile görev yapan yine siz kadınlarımızsınız.



Bundan sonra da siz kadınlarımız gerek UBP’nin daha da kurumsallaşması, daha ileri gitmesi çabalarımızda başlıca gücümüz olacaktır. Aynı şekilde, vatanımız, ülkemiz için de kadınlarımızın üzerine düşenleri en iyi şekilde yapacağından eminim.”



“ÜLKEYİ PERİŞAN ETTİLER”



UBP Genel Başkanı Tatar konuşmasında, ülkenin bugünkü en önemli sorununun, sorunlara çözüm bulması gereken hükümet olduğunu söyledi ve “uyumsuz, vizyonsuz, beceriksiz, tutarsız hükümetin ülkeyi perişan ettiğini” savundu.



“Türkiye ile geçen yıl Eylül-Ekim gibi imzalanması gereken Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü’nü imzalayamadıkları için hayali bir bütçe yaptılar ve ülke açıklarının 2 milyara kadar çıkmasının önünü açtılar” diyen Ersin Tatar şunları kaydetti:



“Geçen ay yasa dışı bir şekilde Taş Yapı’dan Havaalanı’nın gelirlerinden avans alarak kamu kesimini ödediler, bu ay yine borç alma durumları vardır. Turizm’ gereken önlemleri alamadılar yüzde 30 turist sayısında azalma olmasına neden oldular. Turizmcilerin 100 milyonluk teşviklerini henüz ödeyemediler. Narenciye üreticisi, sanayici, tüccar, turizmci, elektrik zamları karşısında perişan oldu. Otelciler ve restoranlar hükümete “gel anahtarlarımızı al” çağrısı yaptı. Kamu çalışanları, halkın geneli, pahalılıktan, elektrik ücretlerine çoklu tarife kılıfı ile yüzde 40!a varan zam yapılmasından şikayetçi. KIBTEK’ın santral ihalesini ODTÜ uygun bulmadı. Dome, CTP’li sendikaya peşkeş çekildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki öğrenci sayısında önemli düşüşler var. Yollar perişan. UBP döneminde başlayan projeleri bile yürütemiyorlar. Ve hala ‘biz ayaktayız’ diyorlar. Böyle bir şey olamaz.”



UBP Genel Başkanı Ersin Tatar Kıbrıs konusunda konuşurken de, Rum tarafının hala Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp ettiğini, uzlaşamaz bir tutumla zaman kazanmaya çalıştığını ama BM Genel Sekreteri’nin bunu görüp raporuna yazamadığını belirtti, şöyle devam etti:



“Dışişleri Bakanı yurt dışına temaslara gidiyor ve biz soruyoruz; Sayın Özersay kimin görüşlerini KKTC hükümetinin görüşleri olarak ortaya koyuyor? HP’nin mi CTP’nin mi TDP’nin mi?”



BM Genel Sekreteri’nin 30 Haziran 2017’de ortaya koyduğu çerçeveye bağlı kalınması koşulu ile görüşmeleri yeniden başlatmak istediğine, oysa bu belgede Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devam edemeyeceğine vurgu yapıldığına işaret eden UBP Genel Başkanı Tatar şöyle konuştu:“Sayın Akıncı ve hükümetin iki ortağı buna tamam diyorlar. Bize göre tamam değildir. Halkımız asla Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin sonlandırılmasına onay veremez, vermez. Herkes açık konuşsun. Orda başka, burada başka, halka başka, BM’ye başka konuşmasın.”“UBP MUHALEFET DE YAPAR, HÜKÜMET DE OLUR”UBP’nin şu anda etkin muhalefet yapmakta olduğunu, ancak yarın hükümete gelecekmiş gibi de hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden Ersin Tatar şunları belirtti:“Kimsenin kapısını çalmayız. Kimseden bir şey talep ettiğimiz yok. Eğer görev düşerse ülke için gereğini düşünür, yetkili organlarımızda karar veririz. Bize kimse ne yapacağımızı sormasın. KKTC’deki tüm yapılanların altında UBP’nin mühürü vardır. Daha da fazlasını yapacak bilgi ve enerjiye sahibiz.Öncelikle makro ekonomik projelerimizi ortaya koyacağız. Ekonomimizi büyütecek projeler yürürlüğe koyacağız. Yol, su, elektrik, telekomünikasyon, problemlerini ortadan kaldıracak adımlar atacağız. Ercan Havalimanı biterken, deniz limanlarımızı kamu-özel ortaklığı ile çağdaş hala getireceğiz.Kamu maliyesini düzgün yöneteceğiz. Bütçe açıklarını kapatmak için tedbirler alacağız. Kamuda verimliliği mutlaka sağlayacağız. Özel sektörün önünü açacağız. Vergiyi tabana yayacağız. Daha güçlü bir ekonomi için UBP olarak ileri diyoruz.”KADINLARA TEŞEKKÜR...UBP Genel Başkanı Ersin Tatar konuşmasının sonunda partiye önemli katkılar sağlayan Onursal Genel Başkan Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu’na, bir süre öne vefat eden eski Genel Başkan İrsen Küçük’ün eşi Gülin Küçük’e ve 16 yıldır siyasette olan kendisinin hep UBP’de gördüğü, hala tüm etkinliklerde yer alan eski Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün ve tüm kadınlara teşekkür etti, sağlıklar diledi.SİBEL TATAR: “KADINLARIMIZ DAHA ETKİN ROL ALMALI”Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da yaptığı teşekkür konuşmasında, UBP’li kadınların partinin büyük gelişmesinde çok önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.UBP’li kadınların demokrasiye ve partilerine katkılarını etkinliklere katılımları ve seçim çalışmaları ile gösterdiğini ifade eden Sibel Tatar, önümüzdeki dönemde, hep birlikte, kadıların gerek UBP içinde gerekse ülke siyasetinde daha etkin rol alması için çalışacaklarını kaydetti.