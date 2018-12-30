Tatar: “UBP olarak yeni yıla umutla bakıyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, yeni yıl dolayısı ile bir mesaj yayımladı.



Tatar yeni yıl mesajında; insanlık, KKTC ve Türkiye için dilek ve beklentilerini dile getirdi. Tatar, “2019 sağlık, huzur ve atılım yılı olsun”



UBP Genel Başkanı Tatar mesajında şunları kaydetti:



“Miladi takvimi kullanan ülkeler bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla adım atıyor. Maalesef 2018 yılı, ülkemiz için de ekonomide büyük sıkıntıların yaşandığı, kayıplar ve zorluklarla geçen bir yıl oldu.



Halkımız yaklaşık bir yıldır iktidarda bulunan 4’lü zorlama koalisyon hükümetinin vurdum - duymazlığı, beceriksizlikleri, muhalefetteyken söylediklerini unutması nedeniyle ciddi bir fakirleşme ve enflasyon altında ezilme süreci yaşıyor.



“BU HÜKÜMET YÜZÜNDEN...”



Bu hükümet yüzünden; domates, patates gibi ülkemizde üretilen temel sebzeler bile inanılmaz fiyatlara yükseldi. Bu hükümet yüzünden tüp gaza, akaryakıta, elektrik enerjisi satış fiyatlarına hesapsız kitapsız artışlar geldi.



Bu hükümet yüzünden, Türkiye’nin bütçemize sağlayacağı katkı alınamadı, Türkiye’nin maddi desteği ile yaşama geçmesi gereken projeler sonuçsuz kaldı. Kıbrıs Türk Halkı için yaşamsal önemi olan, 2018 yılının sonuna kadar Türkiye ile imzalanması gereken 2019-2021 Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü’nün geleceği belli değildir.



Bu hükümet yüzünden, CAS çalışanları sokaklarda açlık grevi yapılıyor, Dome Otel’in kiralanmasından tutun da Vakıflar İdaresi’ne, KIBTEK’e kadar pek çok yerden olumsuz bilgiler etrafa yayılıyor.



Bu hükümetin çarpık yapısı yüzünden, KKTC Hükümeti’nin Kıbrıs konusundaki politikası belli değildir. Dışişleri Bakanı Kıbrıs konusunda başka, Başbakan başka, Cumhurbaşkanı başka hava çalmakta bu ise halkımıza ve haklarımızın savunulmasına zarar vermektedir.



Oysa, Rum tarafının 2018 de de devam eden olumsuz tutumu dolayısıyla Kıbrıs’ta federal bir çözüm olamayacağı artık gün gibi aşikardır. Yapılması gereken Devlet olarak iki devletli çözüm formülü dahil alternatifleri dünyanın ve Rum komşularımızın önüne koymaktır.Rum tarafı yüzünden bize hala, izolasyon ve ambargo uygulanmasının haksızlık olduğunu dünyaine taşıma başarısını gösterebilmemiz için yeni bir yol haritası belirlememiz artık kaçınılmazdır.Dünyada barış ve huzur henüz istenen düzeyde değildir. Bizim de içinde bulunduğumuz bölgede terör tehdidi ve sıcak savaş koşulları devam etmektedir. Hala kimi ülkeler terörün ardına saklanarak bazı çıkarlar peşinde koşmaktadır.Oysa bilinmelidir ki, terör asla hoş görülemez, asla hak arama yolu olarak addedilemez. Terörden beklentisi olanlar bilmelidir ki gün gelecek terör kendilerini de vuracaktır.Ulusal Birlik Partisi olarak yeni yıla umutla bakıyoruz. İnşallah ilk fırsatta ülkemiz bu beceriksiz hükümetten demokrasinin kuralları ve çareleri içerisinde kurtulacaktır. Kıbrıs Türk Halkı için yeni bir atılım ve reform dönemini başlatmak zorundayız.Hakkın, adaletin, çağdaş demokrasinin hakim olduğu bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en büyük gücümüzdür. Başkanlığımdaki UBP kadroları bu anlayışla göreve hazırdır.İnanıyoruz ki Anavatan Türkiye; terör belasından kurtulacak, her geçen gün refah yolunda daha fazla ilerleyecek ve dünyada hak ettiği güçlü yeri alacaktır.İnşallah 2019 yılı tüm dünya, insanlık, ulusumuz, devletimiz ve Anavatan Türkiye için barış, huzur, refah, atılım getiren bir yıl olur. İnşallah, doğal afetlerin yaşanmadığı, kazasız, belasız bir yıl yaşarız.Herkesin yeni yılını candan kutlar, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”