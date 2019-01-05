Tatar “UBP, proje ve ekonomide canlılık demektir”

Tatar ilk olarak Pazar yerini gezerek esnaf ve vatandaşların sorunlarıyla görüşlerini dinledi. Ersin Tatar, pahalılıktan, geçim zorluğundan, işlerin durgunluğundan şikayet edilmesi üzerine, “ ekonomik kalkınma için ne yapması gerektiğini bilen, vatandaşı düşünen bir hükümetin değil, al gülüm, ver gülüm ilişkisi içinde bulunan 4’lü, zorlama bir hükümetin görevde olması dolayısıyla halkın ve ülkenin sıkıntılar yaşadığını” belirtti.
Ersin Tatar, “ halk, mevcut sorunları UBP’nin aşabileceğini, UBP’nin yatırım, proje ve ekonomik canlılık demek olduğunu biliyor. Halk, UBP’yi iktidarda görmek istiyor. Bunun önünde durmak mümkün değildir. Bunu görmeyenler de er ya da geç görecektir” dedi.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar daha sonra Kıbrıs Meyve Sebze İhracat Şirketi Cypfruvex’i ziyaret etti. Tatar, burada yaptığı açıklamada da narenciye üreticisinin hükümetin tutumu dolayısı ile çok zorda olduğunu belirtti. Cypfruvex’in narenciye üreticisi için büyük önem taşıdığına işaret eden Tatar şunları kaydetti:
“ Umarım hükümet ve Cypfruvex narenciye üreticisini düşünerek, onun üretimden kopmasını engelleyecek bir yol izler. Aksi takdirde UBP olarak üretici ile birlikte mücadele edeceğiz. Biz, Güzelyurt’u gözen çıkaran değil, Güzelyurt’u üniversiteleri, tarımı, turizmi ile gelişen cazip beldemiz, kentimiz olarak görme kararlılığında olan bir partiyiz. Güzelyurt’a sözümüz var, sözümüzü tutacağız”
40 yıl UBP canlandırması ile Rum tarafını geçtik! Aramızdaki fark ondandır! Biz uçmuşuz haberimiz yok! Ya da galiba ben tarafları karıştırdım! Söyle da Rumlar seni örnek alsın!
Geçmem galiba o tarafa. Sen da hasta olunca geçecek herhalde. İiiiiirsen ağabey gibi...
Samimiyetsizlik. Muhalefette iken farklı söylem, koltukta otururken farklı davranış. Biz da salak. Hafızasız insanlar gibi davranıyorsunuz bizlere, sanki gelseniz farklı davranacaksınız. Koltuktakiler da sizin gibi konuşacak o zaman. Üreticinin ensesinden politika yapıyorsunuz yanınızdaki fotoğraf şebekleri ile.
Hahaha. Oğlum sizin parti hep aynı konuşur sanki da kktc yi geçtim dünyayı siz yarattı niz sanacaklar. Bu gününün eseri sizlersiniz sizlerin beceriksiz ligi basiretsizligi ',herhalde deniz aşırı birileri gene düğmeye bastı da hukumetçilik oynaycaksiniz galiba?çok heveslisin anlaşılan başbakan olmaya?gözlerim yaşardı vAllahi galiba ya siz uzayda yaşarsınız yada biz.sizin tek bildiğiniz bişey var o da versin anavatanınız.siz da har vurup harman savurasiniz dandik yollar yapasiniz dandik icraatlar gandir çocuğu da taksim istedin.arkadasin biri yazdı yorumunda rum tarafina geçmez diye görsün oraları? Bildiğim gadar yalnızca ankaraya gidebilir.yurt dışı yapamaz bir olaydan dolayi.