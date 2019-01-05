Tatar “UBP, proje ve ekonomide canlılık demektir”

Tatar ilk olarak Pazar yerini gezerek esnaf ve vatandaşların sorunlarıyla görüşlerini dinledi. Ersin Tatar, pahalılıktan, geçim zorluğundan, işlerin durgunluğundan şikayet edilmesi üzerine, “ ekonomik kalkınma için ne yapması gerektiğini bilen, vatandaşı düşünen bir hükümetin değil, al gülüm, ver gülüm ilişkisi içinde bulunan 4’lü, zorlama bir hükümetin görevde olması dolayısıyla halkın ve ülkenin sıkıntılar yaşadığını” belirtti.

Ersin Tatar, “ halk, mevcut sorunları UBP’nin aşabileceğini, UBP’nin yatırım, proje ve ekonomik canlılık demek olduğunu biliyor. Halk, UBP’yi iktidarda görmek istiyor. Bunun önünde durmak mümkün değildir. Bunu görmeyenler de er ya da geç görecektir” dedi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar daha sonra Kıbrıs Meyve Sebze İhracat Şirketi Cypfruvex’i ziyaret etti. Tatar, burada yaptığı açıklamada da narenciye üreticisinin hükümetin tutumu dolayısı ile çok zorda olduğunu belirtti. Cypfruvex’in narenciye üreticisi için büyük önem taşıdığına işaret eden Tatar şunları kaydetti:

“ Umarım hükümet ve Cypfruvex narenciye üreticisini düşünerek, onun üretimden kopmasını engelleyecek bir yol izler. Aksi takdirde UBP olarak üretici ile birlikte mücadele edeceğiz. Biz, Güzelyurt’u gözen çıkaran değil, Güzelyurt’u üniversiteleri, tarımı, turizmi ile gelişen cazip beldemiz, kentimiz olarak görme kararlılığında olan bir partiyiz. Güzelyurt’a sözümüz var, sözümüzü tutacağız”