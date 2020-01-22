Tatar: UBP ülkenin sigortası, KKTC’nin teminatıdır

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, başlatılan kitle toplantılarını bu akşam da sürdürdü.

Tatar, kitle toplantıları çerçevesinde Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde halkla buluştu.

Başbakan Ersin Tatar, 20 yıldır siyasetin her kademesinde hizmet verdiğini anımsatarak, şimdi de partisinin uygun gördüğü cumhurbaşkanlığı görevine aday olduğunu ve bu göreve layık gösterilmesinin kendisi için bir onur olduğunu söyledi.

Tatar, UBP’nin ülkenin sigortası, KKTC’nin teminatı olduğunu kaydederek, UBP’nin Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içinde gelecekte var olmasının da sigortası olacağını vurguladı.

Parti içi dargınlıkların böylesi önemli bir cumhurbaşkanlığı yarışında bir kenara bırakılması gerektiğini söyleyen Başbakan Tatar, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Tatar, yıllardır devam eden uzun süreçli federasyon görüşmeleri bulunduğuna işaret ederek, iki devlet yanında alternatiflerin de masada konuşulması gerektiğini söyledi.

Tatar, Türkiye’nin etkin fiili garantisi ile yan yana işbirliği içinde yaşayan iki devlet, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini tayin edebileceği egemen eşitlik temelinin önemli olduğunu ifade etti.

Anavatan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamleleri ile KKTC’nin denizlerde Türkiye için de çok önemli noktaya geldiğini belirten Tatar, Türkiye ile birlikte siyaset geliştirme, güçlü bir KKTC yaratma, büyük projelere imza atma ve ülkede güvenli bir gelecek yaratma adına cumhurbaşkanlığı makamının UBP’de olmasının önemini anlattı.

Tatar, tüm örgütlerle gece gündüz çalışarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarına inanç belirterek, bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğini, KKTC gerçeğini dünyaya anlatıp halkını en iyi şekilde dünyada temsil edeceğini söyledi.

UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner de, UBP’nin Kıbrıs Türk halkının her platformdaki savunucusu olarak bu seçimlerde de birlik ve beraberlik içerisinde başarıya ulaşacağına inanç belirterek, yeni bir gelecek için halkın adayı olan Ersin Tatar’ı saraya taşıyacaklarını söyledi.

UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz de, cumhurbaşkanlığı seçimini UBP’nin kazanmasının önemine işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının güvenliği, garantisi, ve geleceği söz konusu olduğunda dargınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti.

BRTK