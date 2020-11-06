Tatar: Uçuş ambargosuna rağmen yapılan yatırımlar önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KITOB Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

Ersin Tatar, pandemi döneminin devam ettiğine dikkat çekerek bu süreci yönetirken otelcilerle birlikte imkanlar doğrultusunda en iyi şekilde yönettiklerini ve çalıştıklarını söyledi.

Tatar, en büyük ve sürükleyici sektörün devam etmesi için çalışmaların devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Maraş açılımını yaparken turizm vurgusu yaptıklarını anlatan Tatar, “Maraş 1974 öncesi Kıbrıs’ın turizm gelirlerinin yarısını karşılardı. Burası KKTC sınırları içinde. Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla mal sahipleri buraları yeniden kullanacak veya başka şekilde değerlendirecek” dedi.

Uçuş ambargosuna rağmen yapılan yatırımların önemli olduğuna vurgu yapan Tatar, “Aktarmalı veya charter uçuşlar üzerinden ülkeye turist gelir. Turizmde marka olduk” diye konuştu.

Tatar, birlik ve beraberlikle yapılacak yardım ve desteklerle turizmin daha iyi noktaya geleceğini inandığını söyledi.

Ara bölgede yapılan görüşmeyle ilgili konuşan Tatar, “Rum Lider Nikos Anastasiadis’e 46 yıldır direk uçuşlara izin verilmesine engel olduğunu söyledim. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni haksız bir şekilde gasp ettiklerini söyledim. Eşitliğe vurgu yaptım. Bana uçuşlara izin verirsek KKTC tanımış olur dedi. Bende zaten bu devletin var olduğu söyledim” dedi.

Tatar, pandemi döneminde kendi öz sermayesiyle özverili çalışan turizm ve otelcileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.