Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...

Tatar umutsuz konuştu: Yangın söndürülebilecek gibi değil

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs’a konuştu. 

22 Haziran 2022 Çarşamba 17:08
266 Okunma
Tatar umutsuz konuştu: Yangın söndürülebilecek gibi değil
banner48

Tatar, yangınla ilgili son gelişmeleri şu şekilde aktardı:
“Yangın rüzgârın da etkisiyle Batı bölgesine ilerliyor. O bölgede koridor oluşturmaya çalışıyoruz. İstediğimiz şekilde bir söndürme çalışması yapamıyoruz bölge ve hava koşullarından dolayı. Yayılma halen devam ediyor. Hava araçlarına büyük iş düşüyor. Sırt cephelerde bir çok noktada yangın devam ediyor. Büyük üzüntü yaşıyoruz. Güney’den iki yangın söndürme uçağı geldi. Suyu Larnaka’dan alıp geliyorlar. Büyük gayret, büyük çaba var ama ne yazık ki yeterli olmuyor. Öyle büyük bir alan yanıyor ki söndürmek hiç kolay değil. Hepimize geçmiş olsun. Allah korusun hepimizi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahsur kalan yolcuların tahliyesi başladı
Mahsur kalan yolcuların tahliyesi başladı
Bu yangın Girne’ye kadar gider!
Bu yangın Girne’ye kadar gider!
Daha fazla helikopter ve uçak gelmesi lazım!
Daha fazla helikopter ve uçak gelmesi lazım!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim