Tatar umutsuz konuştu: Yangın söndürülebilecek gibi değil

Tatar, yangınla ilgili son gelişmeleri şu şekilde aktardı:

“Yangın rüzgârın da etkisiyle Batı bölgesine ilerliyor. O bölgede koridor oluşturmaya çalışıyoruz. İstediğimiz şekilde bir söndürme çalışması yapamıyoruz bölge ve hava koşullarından dolayı. Yayılma halen devam ediyor. Hava araçlarına büyük iş düşüyor. Sırt cephelerde bir çok noktada yangın devam ediyor. Büyük üzüntü yaşıyoruz. Güney’den iki yangın söndürme uçağı geldi. Suyu Larnaka’dan alıp geliyorlar. Büyük gayret, büyük çaba var ama ne yazık ki yeterli olmuyor. Öyle büyük bir alan yanıyor ki söndürmek hiç kolay değil. Hepimize geçmiş olsun. Allah korusun hepimizi.