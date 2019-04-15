Tatar: "Vakıflar için verilen mücadele tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır"

Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türk Halkı'na devrinin 63'üncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ersin Tatar mesajında şunları kaydetti:
Dolayısı ile Vakıflar İdaresi'nin halkımıza devrini bir kez daha candan kutlarken Doktor Küçük ve arkadaşlarını da minnet ve şükranla anarız. Kıbrıs Türkü kadirşinas bir halktır. Kıbrıs Türkü geçmişi ile milli mücadeleye sahip çıkmanın kendisini güvenle ileriye taşıyacağını iyi bilmektedir.
Bu bağlamda, Dr. Küçük adını böylesi bir tarihi günde unutan veya unutturmaya çalışanları protesto eder, halkımızın Dr. Küçük'ü asla unutmayacağına, unutturmayacağına dikkatleri çekerim.”