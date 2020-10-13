Tatar ve Akıncı bugün CTP’yi ziyaret edecek

Seçimin ikinci turuna kalan her iki aday destek ziyaretlerine bugün başlıyor. Ulusal Birik Partisi adayı Başbakan Ersin Tatar ile Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün CTP’yi ziyaret edecek.