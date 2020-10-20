Tatar ve Anastasiadis'in Görüşeceği Tarih Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile 26 Ekim Pazartesi günü bir araya geliyor.

İki liderin Birleşmiş Milletleri'n ara bölgede düzenleyeceği sosyal bir etkinlikte bir araya gelmesi kararlaştırıldı.