Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
“Ya sen ölecen ya Sefa”
“Ya sen ölecen ya Sefa”
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu bulundu
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu...
7 gün daha tutuklu kalacak
7 gün daha tutuklu kalacak

Tatar ve Anastasiadis'in Görüşeceği Tarih Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis görüşüyor.

20 Ekim 2020 Salı 15:54
713 Okunma
Tatar ve Anastasiadis'in Görüşeceği Tarih Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile 26 Ekim Pazartesi günü bir araya geliyor.

İki liderin Birleşmiş Milletleri'n ara bölgede düzenleyeceği sosyal bir etkinlikte bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derinya Barikatında eylem düzenlenecek
Derinya Barikatında eylem düzenlenecek
“Ya sen ölecen ya Sefa”
“Ya sen ölecen ya Sefa”
İncirli'den seçim yorumu
İncirli'den seçim yorumu
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim