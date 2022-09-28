“TATAR VE ARİFOĞLU’NUN YAKINLIĞI LİYAKATTAN ÜSTÜN MÜ?”

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KKTC’nin en önemli kuruluşlarından biri olan Maliye Bakanlığı’na bağlı Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nde neler oluyor?

İDDİALAR CAN SIKICI… Burak Şoföroğlu’ndan boşalan Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nin başına aynı dairede çalışan Zafer Arifoğlu’nun atanmaya çalışıldığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Maliye Bakanlığı’nda görev yaptığı yıllardan bu yana yakınlığı ile dikkat çeken Arifoğlu’nun, bugünün Maliye Bakanı Alişan Şan’ın Sigorta şirketinin dilekçesini veren kişi olması dikkat çeken bir başka yakınlık ilişkisi. Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, iddialar yakınlık ilişkilerini de aşıyor. Arifoğlu’nun Maliye’ye sunduğu bazı harcamaların fatura bedelleri müfettişler tarafından mercek altında. Gündem Kıbrıs’ın siyasi kulislerden aldığı bilgiye göre, Tatar ve Arifoğlu yakınlığı dile getirilerek, “Bu yakınlık liyakatten üstün olmamalı” yorumları yapılıyor.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLARDA DÖRDÜNCÜ SIRADA… Kamu Hizmeti Komisyonu yazılı ve sözlü sınavlarında, dördüncü sırada yer alan Zafer Arifoğlu, için üçlü kararnamenin hazır olduğu yönündeki iddialar üzerine, yine aynı sınavlarda yazılı ve sözlüde başarı gösteren, ilk üç kişinin neden göz ardı edildiği kamuoyunda merak ediliyor.

ÜSTEL BİLGİLENDİRİLECEK… Zafer Arifoğlu, 1 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayınlandığı üzere Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı ancak Zafer Arifoğlu, son atamadan daha önce Limasol Sigorta’ya kayyum olarak atandı. Yani Maliye Bakanı’nın onayı ile Limasol Sigorta’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Ülkenin köklü kuruluşlarından Limasol Sigorta'nın web sitesinde Zafer Arifoğlu direktörlerden biri olarak görülüyor. Kamuoyu, “Arifoğlu, şayet kayyum olarak atanmadıysa, Para Kambiyo Dairesi’nden bir memurun özel bir sigorta şirketinin yönetiminde ne işi olabilir?” sorusunun yanıtı merak ediyor. Başbakan Ünal Üstel’in konuyla ilgili bilgilendirilmesi bekleniyor.