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Tatar ve Erdoğan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 11:42
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Tatar ve Erdoğan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında Anavatan Türkiye’nin ve ayrıca tüm İslam aleminin Mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC halkının Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sağlık ve huzur dolu bir bayram diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram tebrik mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ayrıca yazılı bayram tebrik mesajı göndererek Mübarek Bayramın, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a gönderilen bayram tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim,

Zat-ı Devletlerinin Ramazan Bayramı’nı en samimi duygularımla kutluyorum.

Birlik, dayanışma ve kardeşlikle özdeşleştirdiğimiz bu Mübarek Bayramın, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyor; Milletim ve şahsım adına sağlık ve mutluluğunuz ile kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının esenlik ve refahı için en iyi dileklerimi yineliyorum.”

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