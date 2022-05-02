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Tatar ve Eşi Halkla Bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar halkla bayramlaştı.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 12:36
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Tatar ve Eşi Halkla Bayramlaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nda resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyona, devlet ve hükümet yetkilileri, üst düzey askeri yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütlerinden başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katılarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’la bayramlaştı. 
Tebrik kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığının bahçesindeki resepsiyona geçen Tatar çiftçi, konuklarla sohbet etti.

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