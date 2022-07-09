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Tatar ve eşi Sibel Tatar halkla bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Kurban Bayramı’nın birinci gününde bayram tebriği kabul etti.

09 Temmuz 2022 Cumartesi 14:10
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Tatar ve eşi Sibel Tatar halkla bayramlaştı
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Cumnhurbaşkanlığı’nda yer alan halka açık bayramlaşmaya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada, halkın Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “Halkımızın, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.

Pandemi, ekonomik kriz ve savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, mücadele yıllarında olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde sıkıntıların aşılacağına olan inancının tam olduğunu vurguladı.

“Mutlaka bugünler geçecektir, mutlaka daha güvenli yarınlar bizim olacaktır” temennisini dile getiren Tatar, devlete, Anavatan Türkiye’ye ve halka hep güvendiğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “İnanılır gibi değil bu çağda böyle bir savaşın devam ediyor olması… Küresel anlamda bütün bu yaşanan sıkıntılar ve insanlığın bir bakıma bencilliği diye ifade edebiliriz” diye konuştu.

Devlete güvenmenin ve Türkiye’nin de desteğiyle ülkeye sahip çıkmanın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, paydaşlarla, halkla siyasi anlamda farklılıklar olsa da birlik ve beraberliği sağlamak gerektiğini söyledi.

-“Önümüzdeki süreçte çok daha sağlıklı, iyi günler, bizlerle olacak”

Kırgınlıklar yaşansa da bayram gününde kırgınlıkların, küskünlüklerin geride kalması ve affetmenin önemini belirten Tatar, “Önümüzdeki süreçte çok daha sağlıklı, iyi günler, hepimizin hak ettiği ölçüde bizlerle olacaktır” dedi.

Pandemi sürecindeki emekleri nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 vaka sayılarındaki artışa işaret ederek, tedbirlere dikkat edilmesi ve özellikle kapalı alanlarda maske kullanılması gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı boyunca sürücülere trafikte dikkatli olmaları çağrısı da yapan Cumhurbaşkanı Tatar, trafik kazası yaşanmadan bayramın geçmesini temenni etti.

Bayram tebriği sonrasında Cumhurbaşkanlığı bahçesinde konuklara resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar burada konuklarla sohbet etti.

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