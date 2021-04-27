Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 gün cezaevinde bekleyecekler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı

TATAR VE GUTERES SAAT 16.00’DA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temaslarının tamamlanmasının ardından bugün Cenevre’ye gidiyor.

27 Nisan 2021 Salı 11:18
180 Okunma
TATAR VE GUTERES SAAT 16.00’DA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberindeki müzakere heyeti ile birlikte, bugün saat 12.30 (Kıbrıs saati 13.30)’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile özel uçakla Cenevre’ye varması bekleniyor.

Cenevre’ye varışın ardından saat 16.00 (Kıbrıs saati 17.00’de) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gueteres ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar heyetler arası görüşme yapacak.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından BM Genel Sekreteri Guteres saat 20.45 (Kıbrıs saati 21.45)’te heyetlere resepsiyon verecek.

Anahtar Kelimeler:
Antonio GueteresErsin TatarTahsin Ertuğruloğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizmden bulaş yok
Turizmden bulaş yok
KTOEÖS'te Yeni Yönetim Belirlendi
KTOEÖS'te Yeni Yönetim Belirlendi
TMT, FEDERASYON DESTEKÇİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ
TMT, FEDERASYON DESTEKÇİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim