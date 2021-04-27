TATAR VE GUTERES SAAT 16.00’DA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberindeki müzakere heyeti ile birlikte, bugün saat 12.30 (Kıbrıs saati 13.30)’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile özel uçakla Cenevre’ye varması bekleniyor.

Cenevre’ye varışın ardından saat 16.00 (Kıbrıs saati 17.00’de) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gueteres ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar heyetler arası görüşme yapacak.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından BM Genel Sekreteri Guteres saat 20.45 (Kıbrıs saati 21.45)’te heyetlere resepsiyon verecek.