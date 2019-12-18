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Tatar ve Özersay, Ankara’da Oktay ile görüştü

18 Aralık 2019 Çarşamba 22:22
Tatar ve Özersay, Ankara’da Oktay ile görüştü

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Ankara’da temaslarda bulundu.
Tatar ve Özersay, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.
Güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren uluslararası gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, KKTC ile devam eden ekonomik protokole ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Başbakan Ersin Tatar ile Oktay ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa görüştü. Görüşme 1 saat sürdü.
Tatar ve Oktay, daha sonra heyetler arası çalışma yemeğinde görüşmeye devam etti.
Çalışma yemeğinde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve ilgili bürokratlar yer aldı.

Güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren uluslararası gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, KKTC ile devam eden ekonomik protokole ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Tatar ve Özersay, Ankara’daki temaslarını tamamlamasının ardından bu akşam saat 20.00 sıralarında KKTC’ye dönecek.

BRT/AA

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKudret ÖzersayAnkaraHaberGündemKıbrıs
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Güllü Ziba 2019-12-19 02:03:05

Siz gene bireyciler verin
Seçim Zaman'ı halk sizi cezalandıracak
Ne Ersin beye ne de Kudret beye hiç inancımız yok, biri birinden yakancı

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