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Tatar ve Taçoy Ankara’ya gidecek

16 Eylül 2019 Pazartesi 19:52
Tatar ve Taçoy Ankara’ya gidecek

Başbakan Ersin Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Kıbrıs’ta Son Söz...” paneline katılmak üzere Ankara’ya gidecek.    

Başbakan Tatar ve Bakan Taçoy, Türkiye Barolar Birliği tarafından 20-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen panelin açılışında konuşma da yapacak.

Panel, Türkiye Barolar Birliği Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

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Remzi 2019-09-16 21:13:40

Tabii ki bu arada talimatları da alıp dönecekler..

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Yazıklar Olsun! 2019-09-16 22:20:39

Trafik allak bullak,plakasız arabalarmı istersin+uykumuzdan uyandıran patlak egsozlu atvler motordikletlermi istersin,her bir iki adımda devamlı korna çalan minibüslermi istersin,mahalle aralarında sürat yapan arabalarmı istersin vs vs..Bütün bu sorunlar dururken hala daha başbakan olma rehaveti içinde zırt vırt Türkiyeye gitmeler gelmeler,devamlı dernek kabulleri,kuküp kabulleri ve en önemlisi vatan millet sakarya nutukları...İşte bunun yapabileceği iş bu kadar...

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Hell 2019-09-16 22:00:30

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Zarif 2019-09-16 22:12:02 @Hell

Annen ve kardeşin olur..İkisini de al ve gel,üç gecelik yapalım..Olurmu?

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