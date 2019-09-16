Tatar ve Taçoy Ankara’ya gidecek

Başbakan Ersin Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Kıbrıs’ta Son Söz...” paneline katılmak üzere Ankara’ya gidecek.

Başbakan Tatar ve Bakan Taçoy, Türkiye Barolar Birliği tarafından 20-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen panelin açılışında konuşma da yapacak.

Panel, Türkiye Barolar Birliği Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.