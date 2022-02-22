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Tatar vurguladı: TSK her türlü saldırıya cevap verir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı üyelerini kabul etti. 

22 Şubat 2022 Salı 09:50
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Tatar vurguladı: TSK her türlü saldırıya cevap verir
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın, zaman zaman çeşitli etkinliklerine katıldığını ifade ederek Türkiye Cumhuriyeti ordusunun savunma sanayisini en iyi şekilde güçlendirdiğini, ulusal çıkarları koruyarak bütün dünyanın takdir edeceği bir güce sahip olduğunu, Rum-Yunan ikilisine karşı verilen mücadelede her zaman yanlarında yer aldığını ve bunun mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın Doğu Akdeniz’de, ne Türkiye Cumhuriyeti’nin ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hakkını yedirmediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin, bölgedeki en güçlü ülke olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Türk Silahlı Kuvvetleri havada, karada ve denizde her türlü saldırıya cevap veren, güçlü bir savunma mekanizmasına sahiptir. KKTC Devleti de üzerine düşen görev ne ise yapmaya hazırdır” diyerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Son Güncelleme: 22.02.2022 10:57
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