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Tatar: Yangın, her bir insanımızı derinden üzmüştür

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangının 20 kilometrekarelik bir alanı etkilediğini belirtti.

24 Haziran 2022 Cuma 13:28
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Tatar: Yangın, her bir insanımızı derinden üzmüştür
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Cumhurbaşkanı Tatar konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Ardahan-Topçuköy-Mersinlik-Tatlısu bölgelerinde 20 kilometrelik alanı etkisi altına alan yangın, her bir insanımızı derinden üzmüştür” dedi.

 Tatar, “Yangına Anavatan Türkiye’den gelen 2 adet yangın söndürme uçağı ile helikopterlere ek olarak verdiğim direktif ile Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun’un yoğun diplomatik temasları sonucu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İngiliz Üsleri’nden yangın söndürme uçak ve helikopterleri, söndürme çalışmalarına başlamışlardır. Rüzgâr, ne yazık ki kontrol altına aldığımız yangının dün gece saatlerinde yeniden başlamasına neden olmuş, yangına karadan müdahale gece boyunca sürerken, sabah saatlerinden itibaren de koordinasyon içinde havadan müdahale yeniden başlamıştır. İlgili tüm birimler, görev başında büyük bir fedakârlıkla alevlerle mücadeleye devam etmektedir” dedi.

 Yangının söndürülmesi için ortaya konan özverinin devam ettirmek gerektiğini belirten Tatar şöyle devam etti:

“Gelinen noktada, yaşanan ekolojik yıkımla ilgili günah keçisi aramak yerine, yangının kontrol altına alınması için halk olarak ortaya koyduğumuz özveriyi artırarak devam ettirmeliyiz. Kıbrıs Türkü birlik olmayı başarmış, dayanışma ruhuyla her türlü zorluğa göğüs gerebilmiştir. Millî mücadele yıllarında, ekonomik buhran dönemlerinde, 1995’teki yangında ve daha sonrası yaşanan sel felaketlerinde, bu dayanışma ruhu, en büyük zenginliğimiz olmuştur.

Yangından sonrasını planlamak, yanan bölgelerimizin rehabilitasyonu için tüm paydaşlarla ortak akıl ekseninde çözüm politikaları üretmek, önceliğimiz olmalıdır. Sorumlu bir yurttaş ve siyasetçi olmak, bunu emretmektedir.Cumhurbaşkanlığı olarak bugüne dek diktiğimiz binlerce fidanı, bu bölgelerde de dikeceğimize kimsenin kuşkusu olmasın.

Cumhurbaşkanınız olarak yasaların bana verdiği yetki çerçevesinde, halkımızın tüm kesimleriyle yaşanan ekolojik yıkımın yaralarını sarmak için ortak akıl ve dayanışma ruhuyla çalışmak için üzerime düşeni yapmaktan asla imtina etmeyeceğim” 

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