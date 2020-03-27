Tatar: Yanlış anlaşıldım, çok üzgünüm

Başbakan Ersin Tatar, yabancı işgücü ile ilgili kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığı belirterek, “Eğer yanlış anlaşıldıysam özür dilerim” dedi.

Diyalog TV’ye konuşan Başbakan Tatar, zor günlerden geçildiğini belirterek, turizm emekçilerine yönelik bir yardım paketi üzerinde çalışıldığını söyledi.

Kamu maliyesinin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Tatar şöyle devam etti:

Benim başkanlığını yaptığım kurul, 50 binin üzerinde TC ve KKTC vatandaşına katkı sağlayacak bir karar aldık.

Üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik de çalışıyoruz.

Bu konuda ırkçılık yapmamız söz konusu bile değil.

Şu anda vaka sayımız alt seviyede. Umarız ki böyle devam ederse, Nisan ortası yavaş yavaş hayatı normale çevireceğiz.

Biz devleti yönetirken sorumluluklarımız vardır. Taahhütlerimiz var. Maaş kesintisi oldu ama bu 55 milyon TL’yi çalışana iade edeceğiz. Yine kesersek, yine iade edeceğiz.

75 bin kişi kamudan maaş alıyor. Daha fazla kesinti yapmak, daha fazla sorumluluktur. Özel sektörde işverenler de sorumluluk alacak, biz de katkı yapacağız.

Nisan ayı ortasından itibaren hayatın normale döneceğini ve eski günlerimize döneceğimizi düşünüyorum.

Bu sürede fedakarlık yapan özel sektör işveren ve işçiye teşekkür ederim. Özel sektörde ilk etapta 50 bin kişiye katkı yapıyoruz. Özel sektörün işçi çıkarmasını istemiyoruz. Hep birlikte Haziran 2020’ye hazırlanalım. Karamsar olmayın. İyi yönetiyoruz. Sağlıkta fedakarca çalışan bir ekip var. Vaka sayısını artırmadan, güvenli bir ülke olarak bu süreçten çıkmak istiyoruz.

Bu süreci başarılı yönetirsek, bu KKTC’nin reklamı olur. Biz ülke olarak tedbirleri zamanında aldık.