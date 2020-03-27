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Tatar: Yanlış anlaşıldım, çok üzgünüm

Başbakan Ersin Tatar, yabancı işgücü ile ilgili kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığı belirterek, “Eğer yanlış anlaşıldıysam özür dilerim” dedi.

27 Mart 2020 Cuma 18:19
5425 Okunma
Tatar: Yanlış anlaşıldım, çok üzgünüm

Başbakan Ersin Tatar, yabancı işgücü ile ilgili kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığı belirterek, “Eğer yanlış anlaşıldıysam özür dilerim” dedi.

Diyalog TV’ye konuşan Başbakan Tatar, zor günlerden geçildiğini belirterek, turizm emekçilerine yönelik bir yardım paketi üzerinde çalışıldığını söyledi.

Kamu maliyesinin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Tatar şöyle devam etti:

Benim başkanlığını yaptığım kurul, 50 binin üzerinde TC ve KKTC vatandaşına katkı sağlayacak bir karar aldık.

Üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik de çalışıyoruz.

Bu konuda ırkçılık yapmamız söz konusu bile değil.

Şu anda vaka sayımız alt seviyede. Umarız ki böyle devam ederse, Nisan ortası yavaş yavaş hayatı normale çevireceğiz.

Biz devleti yönetirken sorumluluklarımız vardır. Taahhütlerimiz var. Maaş kesintisi oldu ama bu 55 milyon TL’yi çalışana iade edeceğiz. Yine kesersek, yine iade edeceğiz.

75 bin kişi kamudan maaş alıyor. Daha fazla kesinti yapmak, daha fazla sorumluluktur. Özel sektörde işverenler de sorumluluk alacak, biz de katkı yapacağız.

Nisan ayı ortasından itibaren hayatın normale döneceğini ve eski günlerimize döneceğimizi düşünüyorum.

Bu sürede fedakarlık yapan özel sektör işveren ve işçiye teşekkür ederim. Özel sektörde ilk etapta 50 bin kişiye katkı yapıyoruz. Özel sektörün işçi çıkarmasını istemiyoruz. Hep birlikte Haziran 2020’ye hazırlanalım. Karamsar olmayın. İyi yönetiyoruz. Sağlıkta fedakarca çalışan bir ekip var. Vaka sayısını artırmadan, güvenli bir ülke olarak bu süreçten çıkmak istiyoruz.

Bu süreci başarılı yönetirsek, bu KKTC’nin reklamı olur. Biz ülke olarak tedbirleri zamanında aldık.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoronavirüsCoronavirüs
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GIBRISLI 2020-03-27 18:32:17

BİZ ONLARIDA GÖRDÜK BE GARDAŞ , SEN TAKMA KAFANA BİLDİĞİN YOLDA DEVAM ET.TATAR BASKAN

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Xx 2020-03-27 18:27:24

Hah simdi biraz rahatladik tesekkurler

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Daş 2020-03-27 19:31:18 @Xx

Umarım dünyada ne siyaset kalır nede bir siyasetci

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Düşünürüm 2020-03-27 18:50:48

Ha yaşşa ,sen kes da senden sonra gelenler ne hali varsa görsün. Onlar düşünsün nasıl ödeyecek. Hem belki da içinden düşünün, "Ben Cumhurbaşkanı olacam, hükümet nasıl istersa ödesin."

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Kibris kibris 2020-03-27 20:38:32

Bundan cumhurbaskani falan olmaz..bunu basbakan yapanlar utansin..kisacasi bundan siyasetci olmaz..bunun birkac ezberi var...devamli onlar kullanarak siyaset yapar..

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Kibris kibris 2020-03-27 20:40:10

Yanlis anlasilmadin..yanlis konustun...icini döktun...

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Metehan durma, 2020-03-27 19:37:45

Seni çok iyi anladık sn .tatar

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Mehmet 2020-03-27 19:44:59

yazık..

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Magusalı 2020-03-27 20:07:16

Herkes işçisini ülkesinden ve Anavatandan sağlasınlar. Ucuz Uzakdoğu işçisine paydaş deyiniz. Başbakan en doğrusunu söylemiştir. Hakikatlerdir . Rantcılar yine gündemde. Çünkü beleşti işçiler kaçacak. Bırakın ne isterlerse söylesinler.

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