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Tatar, yarın 10.30'da Ersan Saner'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner'i yarın yeniden kabul edecek.

06 Kasım 2020 Cuma 18:23
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Tatar, yarın 10.30'da Ersan Saner'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti başkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu kapsamda Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner’i, yarın (7 Kasım Cumartesi günü) saat 10.30’da yeniden kabul edecek.

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