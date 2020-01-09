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Tatar, yarın İstanbul'a gidiyor

09 Ocak 2020 Perşembe 17:58
Tatar, yarın İstanbul'a gidiyor

Başbakan Ersin Tatar, son günlerde bölgemizde meydana gelen siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan talep etmiş olduğu randevuya gitmek üzere yarın İstanbul’a gidiyor.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yarın öğleden sonra görüşecek.

Başbakan ve beraberindeki heyet yarın saat 09.25’de İstanbul’a gidecek ve temaslarını tamamlamasının ardından aynı akşam saat 22.05’de yurda dönecek.

Anahtar Kelimeler:
Tatar
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Fasa Fiso 2020-01-09 18:57:24

Döndüğünde "Kanal Lefkoşa" projesini getirmezse iyidir. Zira her gidip geldiğinde bir projeyi de birlikte getiriyor.

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