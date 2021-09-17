Tatar, yarın New York’a gitmek üzere adadan ayrılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın New York’a gitmek üzere adadan ayrılıyor.

Tatar ve heyeti New York’ta temaslarda bulunmak üzere yarın sabah 09.30’da Ercan Havalimanı’ndan hareket edecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, adadan ayrılmadan önce basına açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a New York temaslarında Özel Temsilci M. Ergün Olgun ile Müzakere Heyeti Üyesi Osman Ertuğ eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Tatar’ın 28 Eylül Salı günü KKTC’ye dönmesi öngörülüyor.